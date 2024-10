Cristián de la Fuente revela cuál es el precio que ha pagado por la fama

Cristián de la Fuente le confesó recientemente a la prensa el precio que ha tenido que pagar por la fama, tomando en cuenta que hace unos meses expusieron su infidelidad, que provocó que su esposa le pidiera el divorcio.

Entonces, no es de sorprender que lo primero que dijera el actor sobre el precio de la fama fuera la falta de privacidad, pues la mayoría de famosos al estar en público suelen ser grabados por la prensa o con cualquiera con un teléfono.

“Quizás el único precio que uno paga es que a veces la vida privada no es tan privada y uno a veces tiene que ser como que muy público cuando quieres ser más privado. Ese yo creo que es el único precio”, expresó Cristián de la Fuente.

Cristián de la Fuente dice que la fama también lo ha llevado a estar lejos de los suyos

Cristián de la Fuente también destacó que otro aspecto negativo que tiene la fama es que lo ha llevado a estar lejos de sus familiares y amigos, debido a nuevas oportunidades de trabajo.

Puso de ejemplo cuando falleció su mamá y un amigo cercano, puesto que él no se encontraba en su país de origen en esos momentos y tenía que cumplir con sus compromisos laborales.

“A veces es muy duro estar tan lejos, en lugares distintos y no es que yo pueda decir: ‘ah, okey mañana no trabajo y me voy, porque nadie puede hacer ese trabajo y se cancelaría’. Es un poquito complicado, eso creo que es lo que más duele”, sentenció Cristián de la Fuente.