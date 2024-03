Cristián de la Fuente podría ser demandado por una actriz con la que trabajó hace 10 años

Karyme Lozano y Cristián de la Fuente actuaron juntos en la telenovela “Quiero Amarte”, sin embargo, parece ser que la experiencia de trabajo no fue grata para ninguno de los dos.

El actor ha dicho que su compañera era alguien difícil con quien trabajar debido a sus creencias religiosas, ya que se rehusaba a hacer escenas de beso o de intimidad.

😱Karyme Lozano demandaría al chileno Cristian de la Fuente por acoso 😕cometido hace 10 años durante las grabaciones de la novela “Quiero Amarte” Así lo ha manifestado la artista, además ha manifestado que el actor ha mentido diciendo que ella es poco profesional, refiriéndose… pic.twitter.com/FV7hfHNeT3 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) March 13, 2024

Por su parte, Karyme Lozano contó en 2013 que Cristián de la Fuente la trataba muy mal y constantemente le hacía bullying, por lo que durante ese tiempo llegaba a su casa llorando casi a diario.

En 2023 Karyme Lozano expresó que ya había perdonado a Cristián de la Fuente por las burlas y el acoso que le hizo mientras grababan “Quiero Amarte”, pero ahora ha vuelto a sacar el tema.

Karyme Lozano hace una reflexión sobre los maltratos que sufrió cuando trabajó con Cristian de la Fuente, situación que la hizo tomar terapia para sentirse mejor. 😱😱😱 @karymelozano #maltrato #bullying @iamdelafuente pic.twitter.com/8ZXw8TU8OI — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) March 11, 2024

La actriz considera que no fue justo que su colega la desacreditara de esa manera, ya que sí la acabó afectando mucho laboralmente: “Fue una manera de él, de quererme desacreditar para que no me contrataran. Claro que me afectó en esa época”.

Por eso ahora Karyme Lozano quiere exponer su caso para que otras mujeres no pasen lo que vivió ella, pues cree que la información es poder: “Cómo prevenir en el trabajo que te hagan estas cosas. Si hubiera sabido, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si puedo ayudar a alguien con mi experiencia ¡qué maravilla!”.

Karyme Lozano (@karymelozano) afirma que se está preparando para hacer una demanda en contra del actor Cristián de la Fuente, debido a que tiempo atrás lo acusó bullying y acoso laboral. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/KcgdrD3Ei7 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 11, 2024

Con respecto a si tiene pensado demandar a Cristián de la Fuente dijo que lo consultará con un abogado para saber si es posible hacerlo, puesto que no quiere gastar energía y dinero en algo que se puede tumbar fácilmente.

