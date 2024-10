Influencer argentina afirma que Liam Payne “estaba borracho y drogado” antes de perder la vida

Mucho se ha especulado en las últimas horas sobre el deceso de Liam Payne en Argentina, ahora se suma el testimonio de una joven influencer que logró convivir un rato con él ese día y percibió que “estaba borracho y drogado”.

Desde su cuenta de TikTok, Carola Gauna relató que ella fue una de las últimas personas que vio al exintegrante de One Direction con vida, hasta lo escuchó cantar.

Lamentablemente, la joven influencer notó algo que ya se había estado especulando por cómo encontraron su habitación de hotel en Palermo, y es que Liam Payne estaba borracho y bajo los efectos de alguna droga.

Influencer argentina fue la última persona en escuchar cantar a Liam Payne

Todavía no se sabe si Liam Payne decidió quitarse la vida o debido al estado inconveniente en el que se encontraba, perdió el equilibrio y cayó. Las pruebas parecen apuntar a esto último.

Carola Gauna expresó en su video que, a pesar de notar el estado del cantante, no dijo nada porque creyó que a lo mejor estaba de fiesta y no se encontraba deprimido o algo por el estilo.

“Estaba súper borracho y estaba drogado, y me parecía que estaba medio de joda, pero no... Pase del día más feliz de mi vida al más triste... Quizás yo fui la última persona que lo escucho cantar, estoy destruida no puedo creerlo... Aún tengo su perfume encima”, relató la joven entre lágrimas.

Las últimas semanas de vida, Liam Payne parecía tener un comportamiento errático, incluso su expareja lo denunció públicamente de estarla acosando y reveló secretos oscuros sobre su comportamiento, otras fans confirmaron esa versión y no le estaba yendo tan bien públicamente.

Hasta los momentos se desconoce si la cancelación que estaba recibiendo en redes sociales afectó su estado mental, aunque algunos usuarios señalaron que la condición en la que se encontraba ese día, solo confirma que tenía un severo problema de adicción.