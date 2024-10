Tunden a integrantes de One Direction por no pronunciarse ante la muerte de Liam Payne

El 16 de octubre se dio a conocer una noticia que conmocionó al mundo: Liam Payne perdió la vida al caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina. Diversas celebridades demostraron sus condolencias, así como los familiares de los integrantes de One Direction, sin embargo, los miembros de la agrupación no se han pronunciado al respecto, por lo que los fanáticos insisten en una declaración de su parte.

Según reportes preliminares, Liam Payne habría decidido quitarse la vida a los 31 años al arrojarse del balcón de su habitación del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo en Argentina, Buenos Aires.

Anteriormente el cantante ya había hecho público el deterioro de su salud mental; además, en días recientes su nombre se volvió tendencia en redes sociales debido a las acusaciones de infidelidad de parte de su exnovia y fanáticas que aseguraron, las manipuló para obtener fotografías de ellas en poca ropa.

One Direction no ha dicho nada sobre la muerte de Liam Payne

La mamá de Harry Styles, el hermano de Niall Horan y una de las hermanas de Zayn Malik expresaron su dolor ante la pérdida en redes sociales. Todos recibieron el apoyo y afecto de los Directioners que les solicitaron cuiden de los cantantes y los apoyen en su proceso de duelo.

No obstante, ninguno de los miembros de la agrupación se ha pronunciado al respecto, por lo que sus publicaciones en Instagram se plagaron de comentarios como: “Odias a Liam, por eso no te importa”, “¿Harry dónde estás? ¿Sabes qué? Liam murió”, “¿Por qué no has dicho nada de Liam?”, “¿Por qué no hay declaraciones?”, “¿Cómo que falleció Liam y no dices nada al respecto?”, “¿Por qué no hay comentarios sobre la muerte de Liam? ¿Es en serio?”

Otros usuarios de la red social pidieron respeto por el duelo de Harry, Louis, Zayn y Niall y solicitaron que se les deje de presionar.

Se espera que pronto los cantantes británicos realicen sus primeras declaraciones sobre el suceso.

Comentario en la última publicación fijada en el Instagram oficial de Zayn Malik

Comentario en la última publicación fijada en el Instagram oficial de Harry Styles

Comentario en la última publicación fijada en el Instagram oficial de Niall Horan

Comentario en la última publicación fijada en el Instagram oficial de Louis Tomlinson

