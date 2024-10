Luis Ángel ‘El Flaco’ regalará “una noche mágica” en su primer Auditorio Nacional

Luis Ángel ‘El Flaco’ continúa cosechando éxitos conforme avanza en su carrera musical. Con 25 años de trayectoria, el cantante se enfrentará a su primer Auditorio Nacional y a las nominaciones del Latin Grammy; sus armas son sus más recientes sencillos: ‘Amor Bonito’ y ‘Un terrenito en tu vida’.

Es así como El Flaco reveló, en una exclusiva para Publimetro, detalles de sus próximos proyectos y el proceso que lo posicionó en uno de los puntos más altos del regional mexicano.

El amor es fundamental en la música de El Flaco

“El amor es el sentimiento más hermoso que existe”, admitió el artista respecto a la influencia del sentimiento en sus composiciones, con las que busca “que la gente se quiera, se ame, se valore, que disfrute mucho de su pareja, que saquen las más sonrisas que puedan en el día”.

También destaca el amor de sus fanáticos, pues asegura que su evolución en música se la debe a quienes lo siguen: “Siempre preocupado por el público, por qué les va a gustar, qué letra, qué arreglo le puede gustar a nuestro público”.

Luis Ángel 'El Flaco'

¿Qué cambiará en caso de ganar el Latin Grammy?

El nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda por su producción ‘Yo te extrañaré’, toma como un halago el ser considerado por La Academia: “Es el reconocimiento al esfuerzo, a la buena música que hemos estado tratando de hacer; el no desviarnos para hacer cosas que no sentimos o que no nos gustan solamente por números, sino hacer música por pasión”.

Asimismo explicó que aunque a nivel personal no habrá mucha diferencia en caso de llevarse el galardón a casa, será un motivo para celebrar: “Creo que es algo bonito, es algo que se tiene que festejar y seguir adelante”.

El Auditorio Nacional vivirá “una noche mágica” el 6 de marzo

El 6 de marzo de 2025, Luis Ángel cantará por primera vez en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de México. Sentenció que ese día “va a tirar la casa por la ventana”, pues el concierto no es lo único que se conmemora, ya que coincide con la fecha de su cumpleaños.

Uno de los retos más difíciles para ese día será elegir la lista de canciones que interpretará, ya que con 25 años de trayectoria, no es una tarea fácil: “Para 25 años de música, dos horas y media no alcanzan”.

No obstante, esto es un paso muy grande en su carrera, pues siempre soñó con plantarse en el escenario del Auditorio Nacional: “Es un lugar donde yo he querido cantar desde hace muchos años. Yo miraba a los artistas ahí que se presentaban ahí y eran artistas que estaban que estaban funcionando muy bien. Me siento muy satisfecho de haber tomado las decisiones en su momento que me tocó tomar para llegar a este punto, va a ser una noche mágica”.

Se viene un nuevo álbum

Entre sus proyectos a futuro, se encuentra el lanzamiento de un nuevo álbum para festejar los años que le ha dedicado a la música: “Estamos por sacar el siguiente álbum. Es el de 25 años, iniciamos con ‘Un terrenito en tu vida’, es la primera canción de 15 temas que hasta este momento tenemos contemplados”.

Febrero de 2025 será el mes en el que esta pieza estará disponible para todos los escuchas.