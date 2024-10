Karime Pindter cuenta con detalles cómo vivió la intensa pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo dentro de LCDLFMX

Durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos México 2, se dio una pelea que cambió el curso del reality show para siempre. Gala Montes y Briggitte Bozzo le hicieron una broma a Sian Chiong que desató múltiples focos de enfrentamientos dentro del programa.

El más intenso de todos, sin duda alguna, fue el de Adrián Marcelo y Gala Montes. El influencer se metió con temas de la salud mental de la cantante, y ella lo atacó con asuntos relacionados a la dependencia de drogas recreativas. Los insultos fueron y vinieron, sin ningún tipo de filtro haciendo que prácticamente se rompiera la relación.

Y aunque posteriormente hubo pedidos de disculpas de ambos y acercamientos, las cosas nunca volvieron a ser iguales. La tensión se intensificó tanto que en un determinado momento Adrián Marcelo no aguantó y se salió.

Karime Pindter habla sobre la pelea

Pasó un tiempo prudente de aquella incómoda situación. La Casa de los Famosos México 2 terminó y cada uno cuenta sus experiencias desde su propia ventana. Karime Pindter, quien tiene una relación más que cercana con Gala Montes, ofreció una entrevista con Yordi, en la que tocó el tema de esa discusión.

En primer lugar, contó cómo lo vivió y aclaró que no salió en defensa de Gala, debido a que ese tipo de confrontaciones la superan por completo.

“Salí asustadísima. Siempre he sido mala para el pleito, para encarar, para decir las cosas y son cosas que estoy trabajando, pero el día del colchón nos funaron y nos enterraron, le dijeron cosas muy fuertes a Gala. Yo traté de convivir con él (Adrián Marcelo) pero me di cuenta que trae una mentalidad muy fuerte que yo no comparto. Una cosa es decir que no limpias, pero ya meterte con la salud mental”, dijo Karime, según reseña Milenio.

“Yo tenía las palabras en la boca, pero no tengo ese valor. ¿Cómo pude apoyar a Gala? Cuando se fue al cuarto a llorar fui con ella para escucharla”, añadió.