Karime Pindter desmiente el ‘Garime’: “Hay química de amistad”

Mientras estuvieron participando en “La Casa de los Famosos México 2″, los usuarios crearon un shippeo entre Gala Montes y Karime Pindter, bautizándolo como ‘Garime’. Al salir ambas insinuaron que eran algo más que amigas, lo que alegró a los usuarios.

Ambas famosas han hablado de ello e insinuado que son novias, sin embargo, hace un par de días la exAcaShore aclaró el tema de su relación con la actriz en el programa de entrevistas de Yordi Rosado que transmite por YouTube.

Lo que sería una enorme desilusión para aquellas personas que siguen creyendo que Karime Pindter sí está interesada románticamente en Gala Montes, sobre todo después de que le regalará este fin de semana un enorme ramo de flores como felicitación por haber cantado junto a Paty Cantú.

Karime Pindter confiesa que Gala Montes nunca le despertó atracción sexual

“En el programa nunca nos dimos cuenta ella y yo de nada. Amiguísimas, adoradísimas, química sí hay química, pero no así de ‘no manches, me muero por ti mamacita, ahorita que salgamos todo’. No, no, no. O sea, amistad padre, llevarnos bien, sí agarrarnos de la mano y te quiero mucho y química de admiración y de te quiero, sí estás guapísima, pero no de ‘te voy a rellenar el bache con cemento’”, detalló Karime Pindter.

Pese a que desde que salieron de “La Casa de los Famosos México 2″, tanto la exAcaShore como Gala Montes afirmaron que sí eran novias y que intentarían tener una relación, mantener la amistad es mucho más importante para ellas. Sobre todo, tomando en cuenta que tienen una gran diferencia de edad.

“Me da miedo perder la amistad, que ahora sí que es mi colagenote; yo le llevo casi… tiene 24, no sé hacer cuentas, pero le llevo un ching*”, sentenció Karime Pindter.

Los fans del ‘Garime’ lamentaron que no se dieran la oportunidad en el amor. Mientras que otros usuarios afirmaron que todo se trataba de un truco publicitario y nunca tuvieron la intención de ser nada más que amigas.