“La verdad no fue contada del todo”: Por primera vez en dos años, Piqué habla de su ruptura con Shakira

Han pasado más de dos años desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación. El entonces futbolista español fue señalado de infidelidad, ya que presuntamente sostenía un romance con quien es su actual pareja, Clara Chía.

El hecho de infidelidad fue comentado por Shakira en un tema musical de descargo, que hizo en colaboración con el productor argentino, Bizarrap. Gerard Piqué siempre lo negó, por lo que el engaño nunca fue confirmado como tal.

En estos últimos dos años y cuatro meses, Shakira ha hablado a través de su música. Mientras que Piqué, salvo alguno que otro chiste que le hacían en las transmisiones del streaming de la Kings League, siempre se mantuvo en silencio.

Sin embargo, recientemente ha decidido romper el silencio, por medio de una entrevista que le hicieron en CNN en Español y en la que sentenció algunos puntos con los que se defendió de tantas críticas que ha recibido, desde que terminó su relación con Shakira.

Y aunque nunca menciona a la cantante colombiana, hay frases en las que claramente se entiende que está hablando con la cantante de “Waka Waka”.

“La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas”, dijo Gerard Piqué en la entrevista.

“Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra”, reflexionó el exfutbolista.