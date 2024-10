Andrea Legarreta dice que Erik Rubín no se puede casar con Mónica Noguera, ¿está celosa?

En días recientes surgió el rumor de que Erik Rubín estaría planeando casarse con Mónica Noguera, con quien se le ha vinculado sentimentalmente desde hace tiempo, y Andrea Legarreta desmintió la noticia.

Hace años, se llegó a decir que el exTimbiriche tenía un romance con la conductora de Imagen Televisión, algo que ambos han negado hasta la fecha, por lo que resultó sorpresivo que dijeran que habían empezado a salir e incluso con planes de llegar al altar.

Así que cuando la prensa le preguntó a Andrea Legarreta sobre esta noticia, la desmintió porque sabe que Erik Rubín todavía no estaba saliendo con nadie, de ser así, ya se los habría dicho a sus hijas.

Andrea Legarreta no tiene problemas si Erik Rubín empieza a salir con Mónica Noguera

“Creo que no es así, si Erik Rubín tuviera una pareja o algo estaría padrísimo que fuera Mónica (Noguera). Es una chava encantadora, es tipaza, pero no es así, en absoluto”, declaró Andrea Legarreta.

Asimismo, la conductora aclaró que su ex Erik Rubín todavía no se puede volver a casar, porque ellos, legalmente, siguen casados, así que primero tendrían que divorciarse.

“No es real, si fuera así nos hubiéramos enterado. Ni Erik ni yo tenemos ahora algo serio o estable. No hay nada, pero ni cerca. No se pueden casar, nosotros no hemos firmado el divorcio”, bromeó Andrea Legarreta.

La conductora principal de “Hoy” afirmó que no tendría problemas si Erik Rubín empezara a salir con Mónica Noguera, pues considera que es una buena persona y que haría una buena pareja con su ex.

Mucho se ha especulado por la relación que mantienen Andrea Legarreta y su expareja, puesto que anunciaron su separación hace más de un año, pero no fue hasta hace unos meses que empezaron a vivir separados y no han dicho nada sobre su proceso de divorcio, por ende, muchos creen que podrían reconciliarse en cualquier momento.