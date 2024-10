¿Conflicto en Team Mar? Mario Bezares quiere el papel de Arath de la Torre en ‘La Señora Presidenta’

A pesar de que Mario Bezares fue quien se llevó la victoria de ‘La Casa de los Famosos México’, Arath de la Torre fue quien obtuvo el papel protagónico en la puesta en escena de ‘La Señora Presidenta’, hecho que habría molestado al exconductor de ‘Acábaleto’.

Team Mar se coronó como el equipo de LCDLFM más querido por los mexicanos, por lo que sus cinco integrantes ocuparon los primeros lugares del reality. Briggitte Bozzo quedó en quinto lugar, Arath de la Torre en cuarto, Gala Montes en tercero, Karime Pindter en segundo y Mario Bezares se llevó los 4 millones del reconocimiento por ganar la competencia.

De esta manera, la popularidad entre los integrantes del grupo aumentó de sobremanera, por lo que recibieron una gran cantidad de oportunidades laborales.

Mario Bezares buscaba protagonizar ‘La Señora Presidenta’

Mucha polémica ha surgido alrededor de la participación de Team Mar en la obra de teatro ‘La Señora Presidenta’, pues primero surgió el rumor de las exigencias de Briggitte Bozzo, ya que se esparció la noticia de que deseaba un sueldo mayor al de sus compañeras.

Ahora, una fuente cercana a Team Mar reveló a TVNotas que Mayito no está feliz con Arath de la Torre como protagonista de la producción:

“Mario Bezares pensó que el papel protagónico sería para él. Pero cuando le dijeron que lo haría Arath, no le gustó del todo. No dijo nada en ese momento y agradeció la oportunidad de regresar al teatro. Después dijo que ese papel era más para él. Aún así se ha portado increíble con Arath y se apoyan en todo. Mario quería ser el protagonista de la obra y le afecta no serlo”.

La misma fuente aseguró que esto se debe a la influencia actual del conductor de ‘Hoy’: “Aunque Mario fue una figura importante en las décadas de los 80 y 90 y lleva más años en el medio que Arath, me imagino que la balanza se inclinó por Arath, pues él es quien está a cuadro y es una figura importante actual. A lo mejor en un futuro podrían intercalar los papeles. Sin embargo, como la temporada será corta no se sabe”.