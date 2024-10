Así fue la vez que secuestraron a Ernestina Sodi y Laura Zapata, hermanas de Thalía

En días recientes, se dio a conocer la noticia de la hospitalización de Ernestina Sodi, hermana de Laura Zapata y Thalía y madre de Camila Sodi. De esta manera se revivió el momento en el que la escritora fue secuestrada junto a la colaboradora de Atypical Te Ve.

‘Despierta América’ fue el medio que dio los informes preliminares sobre el estado de salud de Ernestina Sodi. En una transmisión del matutino se reveló que fue internada en el hospital debido a un infarto. Una vez en terapia intensiva sufrió una ruptura de vena aorta que la llevó a pasar por su segundo infarto.

Se informó que “su estado de salud aún es reservado”, por lo que no ha habido información por parte de sus familiares o seres queridos.

Así vivieron su secuestro Ernestina sodi y Laura Zapata

Fue el 22 de septiembre de 2002 en Ciudad de México cuando al salir de una función de la puesta en escena ‘La casa de Bernarda Alba’ en la que Laura Zapata participaba, un grupo criminal raptó a las hermanas.

“Me meten en la cajuela de un coche, amarrada de pies y manos. Lo primero que siento es que me falta el aire y después, cuando me ponen una colcha encima comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela siento que me van a matar”, narró Ernestina Sodi en su libro ‘Líbranos del mal’.

En el mismo libro, la madre de Camila Sodi admitió haber sido violada por los criminales en el tiempo que estuvo cautiva; además, confesó que Laura Zapata evitó que la liberaran antes que a ella, e incluso insinuó que fue la autora intelectual del delito, pues quería sacar provecho de Thalía y Tommy Mottola.

Por su lado, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Laura Zapata sentenció que su hermana mintió en su libro y que los secuestradores no atentaron contra ellas en ningún momento.