Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen siendo relacionados, no solo por el vínculo que sostienen por sus hijas, sino también por las dudas que han surgido como parte de su separación, especialmente después de que el artista mexicano señaló que aún no han concretado los trámites de divorcio.

Fue en 2023 cuando el mundo del espectáculo se conmocionó por la noticia de la separación entre Legarreta y Rubín, mismos que tras varios cambios que experimentaron como pareja pusieron fin a su relación después de 22 años, dejando como resultado un sinfín de reacciones.

Erik Rubín y Andrea Legarreta Instagram @erikrubinoficial

Erik Rubín confiesa motivos por los que no ha firmado su divorcio con Andrea Legarreta

Como parte de las dudas que han surgido sobre el estado de su relación, durante una entrevista, Erik Rubín reveló que aún no es oficial su divorcio con Andrea Legarreta, ya que después de la terapia en pareja, aprovecharon un espacio para tomar una decisión.

“Todavía no me divorcio. Sí lo siento ya, porque dentro de esta prueba que hicimos, que nos sugirieron en la terapia. Te das cuenta de muchas cosas. Y eso me va a ayudar a tomar una decisión que pronto tomaré, tomaremos, pero no creo que estemos como postergando o haciendo más”, dijo el cantante.

Al respecto de las declaraciones, el exintegrante de Timbiriche aseguró que no están postergando el trámite de divorcio, ya que todo ha sido parte de parte del proceso que siguieron desde que comenzaron con la terapia en pareja, por lo cual explicó que pronto será una decisión oficial.

Andrea Legarreta y Erik Rubín. Andrea Legarreta y Erik Rubín. / Foto: Instagram.

Pese a que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron de manera oficial su separación, los famosos mexicanos siguen siendo vinculados como parte de los proyectos laborales que comparten, además de temas relacionados con sus hijas, mismas por las que han asegurado que se mantendrán unidos.