Paulina Mercado confiesa que ser novia de Juan Soler rompe todas las reglas que ella misma se había impuesto

Cada aparición de Juan Soler y Paulina Mercado en los medios de comunicación, es una invitación a creer que el amor existe. En sus redes sociales y en las entrevista que ofrecen suelen realizar declaraciones románticas, en las que no tienen miedo de expresar lo que sienten el uno por el otro.

Paulina Mercado acaba de atravesar una operación en la que le removieron un tumor, del que se creía que era maligno, pero afortunadamente terminó siendo benigno.

La presentadora sigue en proceso de recuperación. Tiene la fortuna de que cada paso que da, cuenta con el apoyo de Juan Soler. La pareja fue recientemente al podcast El Rincón de los errores, en donde hablaron con Efrén Martínez y Marimar Vega, informa la revista Quién.

Hablaron brevemente de la operación y de la recuperación de Paulina. Pero la charla se centró en cómo se desarrolla la relación de pareja. Fue como una especie de talk show en el que se abordan situaciones buenas y malas que se viven durante los noviazgos, y cómo solucionarlas para seguir adelante.

En este sentido, Paulina Mercado comentó que en ocasiones las cosas pueden darse de una manera completa a como cada quien las planifica. Confesó que su noviazgo con Juan Soler rompe todas las reglas y promesas que ella misma se había hecho hace años.

“Todo lo que dije que no iba a hacer en la vida, vino Juan a decirme: ‘A ver, no que no’. Había dicho que jamás estaría con un extranjero, que jamás estaría con un actor y, aparte, guapo, jamás trabajaría con mi novio, jamás viviría con mi novio, todos los nos, los he vivido”, expresó Paulina.