RBD: Christopher Uckermann revela con cuál de los integrantes mantiene contacto

RBD, atual formação com Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni

El reencuentro de RBD, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música latina, ha estado ensombrecida por una serie de controversias y desacuerdos internos que han generado un distanciamiento entre sus integrantes.

A pesar de que el caso legal relacionado con el desvío de recursos y fraude parece haber llegado a su fin, las diferencias personales y profesionales entre los miembros de la banda persisten.

Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez han expresado su enojo hacia Anahí por felicitar públicamente a su exmánager Guillermo Rosas, quien fue acusado de orquestar un desfalco económico durante su gira.

Luego de esto, Anahí defendió su acción argumentando que su relación laboral con Rosas es independiente de su compromiso con RBD. Sin embargo, sus compañeros consideraron que su mensaje de felicitaciones fue una falta de apoyo.

Este distanciamiento es inédito en la historia de RBD, incluso después de más de 15 años de separación tras finalizar las grabaciones de la telenovela. La posibilidad de un segundo tour, anunciada tras el fin de la última gira, se vuelve cada vez más lejana debido a estas tensiones internas, mientras que el futuro de la banda musical sigue siendo incierto y sus seguidores esperan una resolución a estas diferencias y un posible regreso a los escenarios.

Christopher se sincera y habla sobre su relación con los integrantes de RBD

Durante una entrevista para el programa Montse & Joe, Christopher reveló que mantiene contacto con dos de los integrantes de RBD: Christian Chávez y Maite Perroni

“No es lo mismo bajarte de un engranaje así de grande como lo fue RBD y no quiere decir que necesariamente todo ese público te siga (…) a Mai sí y a Christian son los que he visto”.