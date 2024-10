Shakira confiesa que fue “traicionada” en medio de su ruptura con Gerard Piqué

Justo después de que Gerard Piqué rompiera el silencio sobre su relación con Shakira, en una entrevista que el exfutbolista le dio a CNN en Español, la cantante colombiana también ha decidido reflotar el tema, pero no de manera directa.

Por medio de una charla distendida con la revista GQ, la cantante colombiana habló del valor de la amistad, el cual aprendió durante su separación de Piqué, ya que hubo personas que ella creía muy cercana y le dieron la espalda.

Según lo que dice la misma Shakira, tras separarse de Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos (Sasha y Milan) aprendió que la amistad es más pura e importante que las relaciones sentimentales. Asegura que desde que rompió con el exjugador, nunca se había sentido tan amada y arropada por su círculo de amigos y amigas.

“Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos. Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere”, dijo Shakira.

Sin embargo, como todo camino de rosas, hubo ciertas espinas, ya que en el medio de su ruptura vio como hubo personas que ella consideraba muy cercanas, que le dieron completamente la espalda.

“También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace 20 años, o incluso otras más nuevas a prueba de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta, pero no ahoga”, dijo Shakira.