MasterChef Celebrity: Chef José revela que estuvo a punto de morir tras comer tarántula

El famoso Chef José Ramón Castillo, reconocido por su papel como juez en el programa MasterChef Celebrity de TV Azteca vivió un momento alarmante al consumir una tarántula durante un reto culinario.

En un podcast dirigido por Pavo Gómez, Castillo reveló que era la primera vez que probaba este arácnido, lo que desencadenó una grave reacción en su salud. Durante la grabación de una de las ediciones del programa, se enfrentó a un desafío que incluía ingredientes exóticos.

Tras degustar un trozo de tarántula, experimentó una reacción adversa que le provocó el cierre de la garganta y una intensa angustia. Ante la gravedad de los síntomas, el chef se vio obligado a contactar de inmediato a su médico de confianza.

“Regresamos a grabar el programa y nos toca un reto con animales ponzoñosos. Estamos con una tarántula. Yo nunca había comido tarántula; me la llevo al paladar y se me empieza a cerrar la garganta horrible y le tuve que hablar a mi doctor de cabecera”.

El medico de informó que las tarántulas pueden adormecer a sus presas, lo que podría haber provocado la reacción en su cuerpo. Esta experiencia hizo que Castillo reflexionara sobre los riesgos de consumir alimentos poco convencionales, especialmente considerando su papel como padre de familia.

“(Mi doctor) me metió un c*gue, me dijo ‘no seas p*ndejo, cómo sales del covid y te comes esa mierd*. ¿Si sabes cómo comen esos animales? Adormecen a su presa y fue lo mismo que te pasó a ti’”, dijo.

“Fue muy feo porque casi me muero; estuvo gravísimo. Yo ya era papá, ya tenía a mis hijos, entonces ese tipo de situaciones te hace pensar mucho las cosas”.

Este incidente resalta los riesgos asociados a los retos culinarios que incluyen ingredientes poco comunes, y su posible impacto en la salud de los participantes.

La experiencia que tuvo Castillo sirve como recordatorio sobre la necesidad de ser cauteloso al experimentar con alimentos desconocidos, especialmente en el contexto televisivo, donde la presión y la adrenalina pueden conducir a decisiones arriesgadas.