¿Por qué hospitalizaron a Cardi B? Enciende alarmas por emergencia médica

Cardi B preocupó a sus fanáticos luego de comunicar que una emergencia médica que la obligó a mantenerse hospitalizada no le permitirá realizar su show en el ONE MusicFest. Esto sucede a tan solo 5 semanas del nacimiento de su tercer hijo, por lo que encendió las alarmas en redes sociales.

El 7 de septiembre del año en curso, Cardi B le dio la bienvenida a su tercer hijo con el rapero Offset. El suceso fue dado a conocer a través de una publicación en Instagram, en la que la intérprete de ‘I Like it’ compartió una fotografía de su bebé con la descripción: “La cosita más bella”.

Al poco tiempo de la llegada de su tercer descendiente, la originaria de Nueva York se encuentra en un predicamento médico que la dejó sin la posibilidad de cumplir su agenda.

Cardi B con su tercer hijo Imagen recuperada de la cuenta oficial: @iamcardib

¿Qué le pasó a Cardi B?

La rapera de 32 años publicó un comunicado en Instagram anunciado la cancelación de su show y agradeciendo la comprensión de sus fans:

“Estoy muy triste de compartir estas noticias, pero los últimos días he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica, por lo que no podré presentarme en el ONE MusicFest. Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana y realmente desearía poder estar ahí. Bardi Gang, gracias por su comprensión, regresaré pronto mejor y más fuerte. No se preocupen, los amo”.

No obstante, no dio más información al respecto ni reveló la razón por la que fue internada, por lo que las especulaciones alrededor de su estado de salud van en aumento, pues hay quienes aseguran que se puede tratar de un tema relacionado a su embarazo, mientras que otros temen que el problema esté vinculado a un accidente que sufrió en agosto y que puso en riesgo su embarazo; en ese momento mencionó sentirse “paralizada” y como consecuencia se rompió un ligamento.