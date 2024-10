Carmen Campuzano dice que puede enseñarle a caminar en pasarela a Belinda

En un reciente encuentro con la prensa, Carmen Campuzano habló de la caída que sufrió Belinda en el desfile que realizó en París, por lo que dijo que estaba dispuesta a enseñarle a caminar en pasarela.

Recordemos que la actriz fue una de las modelos más importantes de México en la década de los noventa, por ende, sabe de modelaje. Además, dijo que las caídas eran el pan de cada día en las pasarelas.

“Claro que vi que mi comadre azotó. Es el pan de cada día de los desfiles de moda, pero sí es un hecho de que tiene su chiste caminar en estilete, chicos”, declaró Carmen Campuzano y agregó: “Unas clases, unos giros, unos campugiros. Yo doy cursos, sí claro, y estoy también en la búsqueda de quién va a ser la próxima Campu, la próxima reina de las pasarelas”

Carmen Campuzano quiere que Belinda sea la protagonista de su bioserie

Carmen Campuzano ha recibido propuestas para hacer una serie sobre su vida, sin embargo, ninguna le ha convencido, pero de lo que sí está segura, es que le gustaría que la protagonizase Belinda.

“Tengo propuestas para hacer mi bioserie, pero todavía no defino porque no están las condiciones con lo que yo quiero y lo que yo pretendo, porque la historia de Carmen Campuzano es muy enriquecedora, tiene un gran mensaje de mujer empoderada, de mujer resiliente”, detalló la actriz y modelo.

Y con respecto a quién le gustaría que la interpretara, contestó lo siguiente: “pues hasta una Belinda ¿no? Ella es muy linda, es divina, es delicada, es mágica, como yo”.

Por otro lado, los reporteros también le preguntaron a Carmen Campuzano si tenía algún mensaje que darle a Leonardo García, quien se encuentra internado en un centro de rehabilitación, replicó que no tenía nada que decirle porque no lo conocía ni sabía muy bien por lo que estaba pasando, no obstante, le envió un abrazo a él, a su mujer y a su entorno familiar.