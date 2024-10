Mamá de Gala Montes se lanza en contra de todo el panel de “Sale el Sol” por supuestas burlas hacia ella y su familia

Crista Montes publicó un polémico video en sus redes sociales, en el que se lanza en contra del panel de “Sale el Sol”, por supuestamente burlarse de la pelea que tiene con Gala Montes, su hija. La mamá de la finalista de La Casa de los Famosos México 2, criticó a todo el programa, pero hizo énfasis especial en la presentadora Joana Vega Biestro.

“Estoy viendo el programa de Sale el Sol, donde sale Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado donde mencionan que yo estoy haciendo un intento de reconciliación con Gala. No, pero lo hacen de modo de burla. Lo tomo como una agresión. Me parece muy desagradable, que una mujer esté atacando a otra porque lo hace de modo sarcástico en un problema familiar que ya lleva mucho tiempo”, inicia Crista Montes en su video.

“Hago mención de todo esto porque me parece una forma muy desagradable que tiene de ganarse la vida, la Joana. Ojalá esto no te pase algún día con tu hija y el día que te pase, pues te acuerdas de mi. Esto no lo hago para agredirte, lo hago porque me parece que es una forma violenta de entretener a la gente”, añadió.

Esto es un entretenimiento que ya es feo, me das vergüenza, que pena me das... tener que hacer esto para poder vivir . Yo prefiero morirme de hambre en vez de estar ofendiendo a otra mujer”, sentenció.

Pelea entre Gala y Crista Montes

Una semana antes de que iniciara La Casa de los Famosos México, Gala Montes sorprendió a sus fans con un video publicado en el que habla de cómo le afectó que su madre, Crista, saliera a hablar mal de ella en los medios de comunicación, debido a que la había despedido como su agente.

Desde entonces, Crista y Gala están distanciadas. Se pensó que tras el reality show se iban a reconciliar, pero el reencuentro entre las partes no se ha dado.