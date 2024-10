Mamá de Gala Montes arremete contra Joanna Vega-Biestro: “Si pasa con tu hija, te acuerdas de mí”

A través de un video que compartió la mamá de Gala Montes en sus redes sociales, arremetió fuertemente contra Joanna Vega-Biestro por la forma en cómo se refirió a ella al dar una noticia.

El 24 de octubre, en la sección donde sale la periodista junto a Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, en el matutino “Sale el Sol”, para compartir noticias de farándula, cuando habló de Crista Montes.

“La mamá que ya quería regresar levantando la mano diciendo que su hija da vergüenza, no pues vamos bien con ese intento de reconciliación”, expresó Joanna Vega-Biestro después de revelar que la hermana de Gala Montes, Beba, ya no era su representante y que había dejado una obra de teatro.

Crista Montes dice que Joanna Vega-Biestro le da pena y vergüenza

“Estoy viendo ‘Sale el Sol’, donde salen Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, donde mencionan que yo estoy haciendo un intento de reconciliación con Gala, pero de modo de burla”, empezó a declarar Crista Montes en el video.

Agregó que tomó lo que se dijo de ella como una agresión, además le resultó desagradable ver como una mujer atacaba a otra, solo lucrarse de un problema familiar que lleva tiempo y del que conoce poco.

“Hago mención de todo esto porque me parece muy desagradable que tiene de ganarse la vida la Joanna y lo hago porque ojalá esto no te pase algún día con tu hija y el día que te pase, pues te acuerdas de mí. No lo hago para agredirte, pero sí lo hago porque me parece una forma violenta en la que lo estás haciendo y una forma violenta de entretener a la gente”, detalló Crista Montes.

Pero eso no fue todo lo que comentó la mamá de Gala Montes sobre Joanna Vega-Biestro, pues dijo que le daba vergüenza y pena ajena lo que ella tenía que hacer para vivir: “yo preferiría morirme de hambre antes de estar ofendiendo a otra mujer y más porque no me ha hecho nada”.

Este 25 de octubre, Crista Montes encaró a la periodista en “Sale el Sol”, quien mantuvo una postura defensiva con la mamá de la actriz y le recordó que fue ella quien hizo público los problemas que tenía con su hija.