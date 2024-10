Bad Gyal reveló cómo superó su dependencia a las drogas

La cantante catalana Bad Gyal, conocida por su música urbana y estilo único, ha revelado en una reciente entrevista con La Vanguardia una etapa delicada de su vida: su dependencia a las drogas, en especial al hachís.

Este tema forma parte del documental La joia, que se estrenó el 24 de octubre de 2024, y donde la artista habla abiertamente sobre su vida personal y profesional.

En el documental, Bad Gyal se enfrenta a sus propios demonios. En una escena, la cantante de 27 años deja el hachís en la habitación del hotel y reflexiona sobre cómo esto le afectaba emocionalmente. “Pensé que era una bruja. Está bien enseñarlo porque yo misma me di cuenta de que no podía ponerme así. No puedo tener esa dependencia”, afirmó.

La artista no oculta que vivió momentos difíciles, donde su estado de ánimo se vio afectado por el consumo de drogas. “No se muestra explícitamente, pero queda claro que estaba pasando por un mal momento en el que todo me afectaba”, confesó. Durante esa etapa, era más susceptible y se sentía constantemente de mal humor.

“Soy una persona de carne y hueso”

Gyal, cuyo verdadero nombre es Alba Farelo, se describe como una persona normal, más allá de la fama que ha alcanzado. “Soy una persona humana, de carne y hueso, y no estoy todo el día preciosa y perfecta”, expresó, resaltando que siempre ha sido presumida y le gusta arreglarse, algo que era parte de su personalidad antes de convertirse en una estrella.

A pesar de su creciente fama, la cantante se muestra reacia a compartir aspectos de su vida personal. “Acostumbro a ser bastante hermética con lo que muestro de mí”, explicó, admitiendo que ha sentido miedo al tratar temas íntimos y personales.

En redes sociales se habla sobre como el documental La joia promete mostrar una Bad Gyal más vulnerable y auténtica, ofreciendo una mirada profunda a su vida.