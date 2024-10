El video donde se revela que Ángela Aguilar habría sido abandonada por Nodal tras relación con Belinda

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando controversia en el mundo de la farándula mexicana. Recientemente, Ángela confesó en una entrevista con la ABC News que el cantante de había roto el corazón en el pasado, lo que avivó la curiosidad de sus seguidores. Ahora, la aparición de un video antiguo podría ofrecer nuevos detalles sobre este episodio sentimental.

Durante una conversación con un medio internacional, la hija de Pepe Aguilar, reveló que su vínculo con el cantante de ‘Adiós Amor’ incluye numerosos aspectos desconocidos por el público.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila (...) lo que todos deben saber es que estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en redes”, dijo.

En medio de la conversación, se le cuestionó a Ángela: “¿Tenías el corazón roto cuando hablamos hace dos años?”, a lo que ella respondió: “Sabes, pienso que siempre he sido una despechada, creo que me han roto el corazón muchas veces desde muy pequeña. Entonces, tú sabes que sí, Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanando”.

El video de Ángela Aguilar en donde habría revelado que Christian Nodal la abandonó

A través de redes sociales, los usuarios recordaron el video de ‘Se disfrazó’, una canción que se estrenó en el mes de julio año 2022, un poco después de que Belinda y Nodal finalizaran su relación. Sin embargo, un mes antes de haber lanzado el tema musical, ya se veía al cantante paseando de la mano junto a Cazzu en Antigua Guatemala.

Además de la letra de la canción, a los usuarios en redes le llama la atención una de las escenas del video en donde la protagonista (Ángela), está enamorada de un hombre que le regaló un vestido, pero luego aparece una mujer con cabello rubio con la cual el chico prefiere quedarse.