Mamá de Gala Montes vuelve a atacarla y la acusa de tratarla peor que a un delincuente

La batalla entre Gala Montes y su mamá parece no tener final. En el capítulo más reciente del rompimiento que surgió días antes de que la actriz entrara a La Casa de los Famosos México se sumó la polémica de Sale el sol.

Crista Montes acusó a la periodista Joanna Vega Biestro de burlarse de la relación con sus hijas y exigió que le dieran derecho de réplica provocando un fuerte enfrentamiento entre la conductora de Imagen Televisión y la exrepresentante de Gala.

Tras el enfrentamiento en la televisión la mamá de Gala no quedó conforme y decidió pronunciarse sobre el maltrato que sufre por parte de sus hijas y les reprochó que ni a los delincuentes tratan como sus hijas a ella.

“Yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas”

Fue a través de una publicación en sus historias de Instagram en que Crista publicó un duro mensaje contra Gala y Beba Montes quienes han roto todo vínculo con ella, tras acusarla de explotar a la actriz.

“De verdad yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas”, comienza diciendo el posicionamiento de la mujer de 55 años y agregó que ni a un delincuente se le castiga tanto como sus hijas lo han hecho con ella.

Crista también acusó a Gala y Beba de haberla dejado sin casa y sin trabajo; además de que la han llamado ratera.

“A mí me sacaron de mi casa me quedé sin familia me retiraron el habla me dejaron sin trabajo sin dinero me dice me dicen ratera”, dijo.

Mamá de Gala Montes la vuelve a atacar Instagram

¿Qué más me hace falta?

Por último la mujer acusó a sus hijas de inventarle cosas y les preguntó qué más le hace falta soportar.

“No debo defenderme, me tiran hate. Qué más me hace falta; me inventan cosas”, finalizó su mensaje el cual carece de signos de puntuación.

Hasta este momento ni Gala ni Beba han respondido a su comunicado.