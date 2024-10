Becaria que denunció a Nacho Cano asegura que la privaron de su libertad e intentaron sobornar

La becaria que denunció a Nacho Cano por el escándalo relacionado a la puesta en escena de ‘La Malinche’, rompió el silencio por primera vez y aseguró que la privaron de su libertad y la sobornaron con tal de mantenerla callada.

En declaraciones recientes recogidas por el medio ‘elDiario.es’, Leslie Guadalupe, becaria que denunció a Nacho Cano por delitos en contra de los derechos de los extranjeros y los trabajadores, habló por primera vez de la violencia que ejercieron sobre ella para evitar que se dirigiera a las autoridades.

De esta manera, confesó a la prensa: “Ellos quisieron deslindarse ofreciéndome 3 mil euros primero, y un billete de vuelta a México, pero yo, para no hacerles el cuento tan largo, no acepté absolutamente nada y tampoco firmé por miedo”.

Además, aseguró que la encerraron en la habitación del hostal en el que se hospedaba:

“Como ya se ha hecho público, estas personas me privaron de mi libertad durante un tiempo en el hostal, fueron horas”.

Leslie Guadalupe tiene pruebas contra Nacho Cano

Asimismo, sentenció que tiene pruebas que ya presentó con las autoridades correspondientes: “Yo tengo las pruebas, eso lo presenté con la policía, por eso es que se está llevando a cabo la investigación, porque no solo es el tema de la inmigración”.

La becaria había sido llamada para declarar este lunes en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, con Nacho Cano y tres directivos de ‘La Malinche’, y aunque se pronunció “con toda la disposición” de declarar ante la jueza, por el momento se le dificulta.

Confesó: “No tengo miedo por ese lado. Sé que estoy diciendo la verdad”, no obstante, reveló que le hace falta un abogado de confianza que lo pueda defender: “No me encuentro en condiciones de defenderme porque no tengo un abogado de confianza. Podía solicitar de oficio, pero quiero pensar muy bien quién va a llevar mi caso. No me gustaría que me volvieran a dejar tirada”.