Sabine Moussier no se guarda nada y revela detalles de cómo fue su intimidad con Fernando Colunga

Sabine Moussier es una referencia artística de la historia de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, las nuevas generaciones la están conociendo más a fondo, por su participación reciente en La Casa de los Famosos México 2, y por su incorporación en Secretos de Villanas.

En este último programa, en el que ha tenido mucha más oportunidad de desenvolverse y contar más de su experiencia como actriz, y su vida privada, la actriz de 58 años reveló detalles que nadie estaba preguntando, pero que todas querían saber: su romance con Fernando Colunga.

Sabine habló, como nunca, de aquel noviazgo que tuvieron en 1997, cuando ambos eran bombas sexis de la televisión mexicana. Sin embargo, sus cuentos no fueron sobre cómo se llevaban como pareja o sobre como llevaron la situación ante los medios de comunicación. La alemana criada en México reveló detalles de lo que fue su intimidad con el actor.

“La vida ha sido generosa conmigo. Digamos que me puso en la mesa un bufete muy hermoso. Anduvimos mucho tiempo a escondidas. Claro que a mí Colunga no se me va a olvidar nunca, es que una nunca se olvida de donde comió bien”, dijo con un tono atrevido y picante, Sabine Moussier, según reseña de TV y Novelas.