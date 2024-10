¿Por qué le entregaron un premio a Christian Nodal en la Universidad de Harvard?

Christian Nodal recibió un premio Harvard. El cantante de ‘Adiós Amor’ se convirtió en tendencia en las redes sociales tras haber recibido un reconocimiento en la prestigiada universidad de Estados Unidos.

Ángela Aguilar fue una de las primeras en dar a conocer el premio que recibió Nodal y escribió en sus historias de Instagram: “Muy orgullosa de ti” y acompañó el mensaje con una imagen del cantante recibiendo su premio.

‘RAZA Trailblazer Award’ se trata de un premio que es otorgado por la ‘Fundación Harvard para Relaciones Interculturales y Raciales’ (The Harvard Foundation for Intercultural and Race Relations) el cual está conformado por estudiantes con raíces mexicanas que premian a artistas que contribuyen al orgullo latino.

CHRISTIAN NODAL músico y cantante mexicano recibe el reconocimiento "Raza Trail Blazer Award 2024" de Harvard por representar y contribuir a difundir la música regional mexicana. #nodals #rubens pic.twitter.com/HFt6hxZgLs — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) October 29, 2024

¿Por qué Harvard le entregó un premio a Christian Nodal?

De acuerdo con los estudiantes que forman parte de la fundación, entregaron este reconocimiento a Nodal en reconocimiento al impacto de su música que ha trascendido en México, Estados Unidos y otros países.

“Fue un honor conocer un talento tan inspirador que hablaba de grandes sueños, representación y de dedicar tiempo a sus seres queridos. ¡Gracias a @mariachiveritas por la actuación especial en la ceremonia de premiación de esta noche!” escribió la institución a través de su cuenta de Instagram.

Ángela Aguilar fue una de las personas que le dieron ‘Me gusta’ a la publicación.

¿Qué otros artistas han recibido el premio de la universidad?

De acuerdo con el sitio de internet de la fundación el premio fue instaurado en el 2022 y los primeros en recibir el galardón fueron Los Tigres del Norte los cuales fueron premiados por ser músicos de herencia mexicana que han hecho contribuciones significativas a la representación positiva de la identidad mexicana.

En el 2023 fue reconocido el Grupo Frontera el cual ganó popularidad en los últimos años tras éxitos como ‘No se va’ y ‘Entre paréntesis’ a dueto con Shakira.

La agrupación manifestó que era su primera vez en la universidad e hicieron un recorrido acompañados por los representantes de The Harvard Foundation.