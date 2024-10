¿Garime llegó a su fin? Karime Pindter habla de otro amor en plena entrevista en vivo

Internautas tundieron fuertemente a Karime Pindter después de mencionar que tendrá un encuentro romántico con una persona que no es Gala Montes. En plena entrevista en vivo, la comediante dio detalles de lo que le espera el día sábado, hecho que desagradó a los fans de ‘Garime’.

Mientras participaban en ‘La Casa de los Famosos México’, televidentes señalaron la química que existía entre Gala Montes y Karime Pindter, de tal forma que se creó el ship al que nombraron ‘Garime’.

Cuando las integrantes del Team Mar salieron del reality, reaccionaron con sorpresa a los comentarios del internet, en los que se les sugería iniciar un romance. Aunque ninguna de las dos descartó la idea de una relación que rebase la amistad, aseguraron que se lo tomarían con calma con tal de no fracturar lo que tienen por el momento.

¿Karime Pindter le pone fin a Garime?

A pesar de que hace unos días ‘Garime’ se volvió tendencia en redes sociales por la manera en la que la Matrioshka le demostró su amor a la intérprete de ‘Tacara’ en la Fórmula 1, ahora usuarios de internet se le fueron encima por sus declaraciones en una entrevista en vivo con Karla Díaz y Yordi Rosado, en la que aseguró que “no tiene nada”, refiriéndose a su situación sentimental.

“Un día antes de ‘La Casa de los Famosos’, ese fue mi último que me eché, ya de ahí nada. Ya soy medio virgen otra vez”, aseguró frente a las cámaras, no obstante de repente recordó que ya tiene planes para el fin de semana: “Ya me acordé, se va a destapar la tubería el sábado”.

De la misma manera, explicó cómo sorprenderá a la persona afortunada: “Me voy a ir por un modelito de alto riesgo, vinito, el date espectacular, litros de perfume”.

Y cuando la cuestionaron sobre Gala Montes, respondió: “A Gala la adoro, somos muy amigas, imagínate, yo no quiero arruinar la amistad así”.

En una publicación en X en la que se recuperan las declaraciones de la influencer, fanáticos del ship reaccionaron molestos: “Es una gatada a Gala Montes, no se vale”, “Hasta a mí me dolió”, “Karime es mi favorita, pero estos comentarios que hace no van” y “La verdad no quiero ser Gala en este momento”.