Cazzu revela cómo descubrió el romance entre Ángela Aguilar y Nodal

Por primera vez, Cazzu decidió hablar sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, especialmente después de las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar, señalando que todo tiene un límite y que tomó la decisión de romper el silencio para no participar en una mentira colectiva.

La intérprete argentina intentó no hablar del tema de su ruptura con Nodal; sin embargo, ante las recientes declaraciones, Cazzu decidió revelar parte de su versión sobre la forma en la que terminó su relación con el artista de regional mexicano y la forma en la que se enteró de su relación con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Cazzu Al inicio, Cazzu se negaba a ser novia de Christian Nodal

¿Qué dijo Cazzu en su entrevista sobre Ángela Aguilar y Nodal?

Después de que las declaraciones de Ángela Aguilar resonaran en redes sociales, Cazzu explicó que decidió hablar del tema para poner un límite y no participar en una mentira.

“Todas las cosas tienen un límite, yo viví hace unos meses, pasé por una separación bastante como conflictiva y muy pública que se tornó como un universo paralelo. Mantuve el silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto”, dijo.

Cazzu / Ángela Aguilar Instagram: @cazzu / @angela_aguilar_ (Instagram: @cazzu / @angela_aguilar_)

En este sentido, ante las declaraciones de la esposa de su expareja, la intérprete de “TURRA” aprovechó para contradecirlas, asegurando que todo es mentira, ya que ella no estaba consciente de esta relación.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen de una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta. Se sugiere que yo fui parte del plan, lo cual es mentira”, comentó.

Asimismo, Cazzu reveló detalles de su ruptura con Nodal, señalando que su relación terminó de manera abrupta, señalando que la forma en la que descubrió la nueva relación del cantante fue a través de redes sociales y medios, quedando desconcertada.

“Mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente y yo guardaba silencio. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de, ¿hay alguien más? y la respuesta fue no. Y me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo”, añadió.

Cazzu contradice versión de Ángela Aguilar por su relación con Nodal

Las últimas declaraciones de Ángela Aguilar dejaron al descubierto que supuestamente no hubo ningún tipo de infidelidad, señalando que Cazzu estaba enterada de toda la situación; no obstante, la artista argentina aseguró que todo es falso.

“Se puso en duda mi integridad como persona, se dijo que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento, se sugiere que yo formé parte de un especie de plan, lo cual me siento un poco como en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. La gravedad es que viene de uno de las protagonistas, porque es diferente cuando sale en las notas, por ahí, o sea, se han inventado muchas cosas”, comentó.

Asimismo, Cazzu intentó hacer evidente el cambio repentino que atravesó en su vida y las cosas que ha mantenido en silencio por el bienestar de su familia.

“Le han hecho mucho daño a mi familia. Lo he soportado en silencio, un silencio que es un silencio público en realidad porque de puertas para adentro fue un silencio de reconstrucción. Mi familia cambió de la noche a la mañana inesperadamente, mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio. En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba”, añadió.