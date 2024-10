Laura Zapata rompe el silencio sobre estado de salud de Ernestina Sodi; ¿Habrá reconciliación?

Hace una semana, se dio a conocer el delicado estado de salud de Ernestina Sodi, pues sufrió dos infartos que la dejaron hospitalizada. Ante los hechos, su hermana Laura Zapata, con quien se enemistó, hizo sus primeras declaraciones al respecto y abordó el tema de una posible reconciliación.

Fue en ‘Despierta América’ que se reportó el ingreso al hospital de Ernestina Sodi. Según el medio, la hermana de Thalía sufrió un infarto que la llevó al nosocomio, una vez ahí, una ruptura de la vena aorta le provocó un segundo infarto.

Hasta el momento, se tiene muy poca información sobre su estado de salud, pues familiares y amigos de la mamá de Camila Sodi se han mantenido al margen de la situación.

Laura Zapata habla por primera vez sobre la salud de Ernestina Sodi

Tal como se mostró en el programa ‘De Primera Mano’, en un encuentro con los medios, Laura Zapata lamentó los hechos, destacando la edad de Ernestina Sodi: “Es una cosa que me dio muchísima tristeza porque es una mujer joven, tiene 64 años”.

“Lo único que puedo hacer por ella es orar, rezar y pedir por su salud, por ella y por sus hijos”, señaló.

Asimismo, reveló que tuvo una llamada telefónica con Camila Sodi, aunque en realidad buscaba hablar con Marina; aún así, le externó sus buenos deseos y le deseó pronta recuperación a Ernestina.

Cuando la cuestionaron acerca de una posible reconciliación, la actriz sentenció: “No hay qué perdonar, yo no tengo nada qué perdonar” y afirmó que no debe explicaciones a la gente: “No tengo nada qué decir a la gente, que diga o que especule sobre mis sentimientos o mi emoción, lo que yo siento, lo que yo pienso se los acabo de decir”.

“Yo estoy en oración por su vida, punto final”, finalizó.

¿Por qué se distanciaron Laura Zapata y Ernestina Sodi?

En septiembre de 2022 ambas hermanas fueron privadas de su libertad, cuando salían de la puesta en escena ‘La Casa de Bernarda Alba’ en la que Laura Zapata actuaba.

Fue así, que Ernestina Sodi escribió un libro titulado ‘Líbranos del Mal’, en el que culpó a Laura Zapata de estar coludida con la organización criminal que las secuestró, hecho que la actriz negó rotundamente y mencionó haberse sentido traicionada.