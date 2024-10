Ticketmaster apuesta por boleto digital ‘Safetix’ y privilegios para fans leales

Guadalajara como otras ciudades se ha convertido en una parada obligada para que artistas nacionales e internacionales se acerquen a sus fans, posicionándose junto con la Ciudad de México y Monterrey como un punto estratégico dentro del circuito del entretenimiento en vivo en el país.

Durante un encuentro con Ana María Arroyo, directora de Ticketmaster México, dio a conocer que en estas ciudades ya opera SafeTix, el boleto digital.

“En los últimos 18 meses ha sido trabajar de la mano con un equipo que es experto y que tiene mucha experiencia en la industria del entretenimiento en vivo para transformar la experiencia de nuestros fans. Hemos tenido el objetivo de transformar lo que le llamamos desde el momento de salida a venta hasta el momento del acceso a los eventos. Nosotros, como saben, manejamos una cantidad importante de eventos a nivel nacional que traen diferentes géneros desde teatro, deportes, música, y lo que queremos hacer es que cada vez más mexicanos participen de estas experiencias que son inolvidables”, explicó Ana María Arroyo.

Ticketmaster procesa 550 millones de boletos al año en más de 35 países; forma parte de Live Nation Entertainment (NYSE: LYV).

Ticketmaster apuesta por herramientas innovadoras como el boleto digital Safetix (Foto: Gabriela Acosta)

En 2023, Ticketmaster registró más de cinco millones de visitantes a su sitio web, más de un millón de personas fueron a algún evento en vivo y del total de boletos escaneados en el país, más de 500 mil fueron en Jalisco.

En este mismo periodo, el porcentaje de boletos totales vendidos por categoría en Ticketmaster fue: música: 45%, deportes: 30%, culturales: 10%, teatro: 8%, familiares: 3%, otros: 4%.

Hace poco más de un año, la compañía de boletos comenzó la implementación de una serie de herramientas para mejorar la experiencia con los fans; desde la búsqueda y compra de boletos, hasta la entrada a los eventos de entretenimiento en vivo con tecnología que permite monitorear los accesos en tiempo real y facilitar la coordinación logística de los inmuebles.

“Estamos aquí hoy en Jalisco porque es una de las rutas importantes de los artistas nacionales e internacionales. No solamente en este icónico auditorio (Telmex) que hoy es nuestro anfitrión, sino también en todos los inmuebles que tenemos alrededor en Guadalajara. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años para hacer que estos inmuebles que traen artistas de talla internacional cada vez tengan más fans, más aforo y sea más fácil para nuestros clientes darle la bienvenida a estas personas que vienen a vivir estos eventos”, agregó.

La directora de la compañía de boletos resaltó el nuevo lanzamiento de la App global, “si son usuarios de Ticketmaster, hace unos años algunos viajaban a otros países, podría ser Estados Unidos, Canadá, Australia y la experiencia que vivían en otros países era diferente a la que vivíamos aquí en México. Nosotros estamos avanzando para cada vez acercarnos más a esa experiencia. La aplicación global es un paso más cerca de donde tenemos que llegar. En la aplicación en donde vemos todos los eventos que Ticketmaster puede ofrecer”.

¿Qué es el boleto SafeTix?

SafeTix ofrece a los fans: funcionalidad, confiabilidad y seguridad. A un año de su lanzamiento, a nivel nacional se han escaneado nueve millones de boletos SafeTix y de éstos, más de 500 mil corresponden a eventos en Jalisco. Por otro lado, nueve de cada 10 personas eligen el boleto digital gracias a las ventajas que SafeTix ofrece.

<i>“SafeTix fue lanzado en agosto de 2023. En octubre de 2024, hemos tenido una adopción rápida, eficiente y hasta sorprendente de esta tecnología. Los fans han optado por este boleto digital que se lleva en su teléfono con una velocidad hasta inesperada”.</i> — Ana María Arroyo

La tecnología del boleto digital Safetix está presente en los inmuebles más icónicos de la ciudad como el Auditorio Telmex, el primer recinto en adoptar dicha tecnología con excelentes resultados. Además, este lugar ha sido destacado por la revista Pollstar como uno de los diez mejores recintos dentro de la categoría teatro a nivel mundial

“SafeTix tiene los más altos estándares internacionales de boletaje en el mundo. Es un token rotativo que cambia cada 15 segundos. ¿Y qué hace esto? Evita que existan capturas de pantalla, evita que un video te permite el ingreso a un recinto, evita que un fan sea susceptible a fraudes, a los cuales obviamente eran prácticas que se podían ver con otros tipos de boletaje”, dijo la directora.

<i>“En Jalisco, el entusiasmo por los eventos en vivo es evidente. El Auditorio Telmex se enorgullece de ser pionero en la adopción de SafeTix, una tecnología que ha elevado el estándar de seguridad y comodidad en el acceso a eventos en vivo. Hoy podemos ofrecer a nuestros asistentes una experiencia de entrada más ágil y confiable, lo que refuerza nuestro compromiso de brindar un servicio único y de talla internacional”</i> — Carlos Puga, director del Auditorio Telmex

Recompensas a usuarios

“Lo que estamos presentando ahora es una tecnología que se llama Account Manager. Es una plataforma que es específica para aquellos fans que tienen una recurrencia con su evento en vivo. Lo que hace esta plataforma es manejar de forma eficiente el inventario de eventos que está comprando un solo fan. Es una plataforma creada para los fans más leales”, puntualizó Ana Arroyo.

¿Desaparecerá el boleto físico?

La directora de Ticketmaster México adelantó que no desaparecerá el boleto en papel, “nosotros no estamos anticipando que va a desaparecer, porque todavía es una modalidad que se usa especialmente en taquilla primaria. Entonces, creemos que van a convivir ambas. Sin embargo, naturalmente creo que nos vamos a mudar. Y lo hemos visto en el mercado, nos estamos yendo hacia la adopción de boleto digital, pero no anticipamos que desaparezca el físico”, adelantó.