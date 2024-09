Auditorio Telmex festeja 17 años con el reto de traer más conciertos y nuevos públicos

Uno de los espacios con más actividad en cuanto espectáculos artísticos en Jalisco es el Auditorio Telmex, que este 1 de septiembre celebra 17 años de vida. Carlos Puga, director de inmueble, compartió los retos, posicionamiento y los cambios en la industria musical a lo largo de todo este tiempo.

En los últimos 25 años, el entretenimiento en el occidente de México se ha transformado completamente, donde no solo creció el número de inmuebles o foros, sino la cantidad de eventos y artistas que visitan Jalisco, para complacer a todo tipo de público.

Desde el 1 de septiembre de 2007 que abrió sus puertas como el Auditorio Metropolitano, ahora el Auditorio Telmex, trabaja para mantenerse dentro del top de auditorios a nivel mundial.

“Hoy en día lo reconocen y hemos estado nominados por muchos años por la revista Pollstar. Este año estuvimos en el lugar número 7 a nivel mundial en la categoría de Auditorios por la venta de boletos. La tarea es mantener ese compromiso para seguir vigente y que los artistas sigan queriendo venir al Auditorio Telmex”, compartió Carlos Puga.

Auditorio Telmex, testigo de la evolución del entretenimiento en el occidente de México (Foto: Diego Hernández)

Puga resaltó la madurez del venue, “hoy en día llega a una madurez y con una historia en el país que también está marcado por innovación, porque ya llegar casi a la mayoría de edad de este inmueble, si creo que nos va a generar nuevos retos y compromisos. Quiero hacer algo para el aniversario número 18 con un evento grande. Mi compromiso es traer artistas internacionales que lleguen por primera vez a la ciudad y al auditorio”.

A punto de cumplir la mayoría de edad, estos 17 años de sobrevivencia y nuevos fenómenos, que incluye dos años cerrado por la pandemia, pero que en su historia tiene a artistas que llegaron por primera vez a la ciudad, como Bob Dylan, Ennio Morricone, The Killers, Avril Lavigne, Iron Maiden, Alizeé, The Smashing Pumpkins, Rod Stewart, Sting, Metallica, Katy Perry, The Cranberries, Gustavo Cerati, Peter Gabriel, Duran Duran, entre otros artistas nacionales e internacionales.

“Ha ido creciendo este muchachito y ya es un adolescente. Desde que se inauguró como Auditorio Metropolitano con Plácido Domingo, fue muy difícil programar los primeros eventos internacionales, porque la gente y los promotores nos pedían fotos y videos, ya que no creían que existía un auditorio en Guadalajara que cumpliera con las características para un show internacional y se sorprendían del espacio. Así que todos los días trabajamos y viendo que más sigue”, indicó.

“El Patio 2 era difícil por la acústica que generaba ruido en zona habitacional, pero sería padre poder gestionar si podemos retomarlo en un futuro” — Carlos Puga

Carlos Puga asumió su cargo como directivo el 1 de febrero de 2024, “con siete meses al frente de la dirección es mucha responsabilidad y bastante compromiso, dejé de dormir desde el 1 de febrero, ya no duermo”, reveló entre risas. “Cuando me invita el rector (Ricardo Villanueva) a esta encomienda, pues no podía decir que no al inmueble donde crecí en muchas cosas de la industria. Tener todos los días a nueve mil espectadores, más la gente que trabaja aquí para ofrecer comodidad y seguridad, por eso trabajamos todos en un mismo camino”.

Transformación generacional

La industria del entretenimiento ha cambiado en forma y contenidos, “hay muchos cambios en la industria, también en los contenidos musicales. Hoy, no solo el público es distinto, sino los artistas. Ha sido interesante por este cambio generacional en la industria musical”, dijo Carlos Puga.

“Hay personas que todavía no lo conocen (Auditorio Telmex) y para ellos vamos a trabajar más duro. Hay mucho por hacer y mantenernos en el Top 10 de los mejores” — Carlos Puga, director

A detalle

17 millones de visitantes en 17 años.

Mil 520 funciones a lo largo de 17 años.

220 shows en este 2024.

Auditorio Telmex. Espacio para espectáculos ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara. Es parte del proyecto del Centro Cultural Universitario. Se inauguró el 1 de septiembre de 2007.