Yeri Mua expone acoso de su ex Naim Darrechi en una fiesta y pide que lo deporten

Recientemente, Yeri Mua compartió un video donde expone el acoso que vivió por parte de su exnovio, Naim Darrechi, en una fiesta a la cual no había sido invitado.

Se trataba de la fiesta de Halloween que organizó Belinda y de la que la Bratz Jarocha asegura que el influencer español no fue invitado, por lo que se habría colado e intentó entablar una conversación con ella.

Hace meses, Yeri Mua y Naim Darrechi estuvieron saliendo, poco después la cantante de reguetón terminó su relación con él y reveló que se debió al maltrato físico y psicológico que este le llegó a ocasionar, motivo por el cual decidió no tener al hijo que esperaba de él.

Yeri Mua pide que Naim Darrechi sea deportado de México, ya que se ha comprobado que es un agresor

Yeri Mua compartió un video donde se escucha a Naim Darrechi intentando entablar una conversación con ella, pero en todo momento lo ignoró y llegó a pedirle a quienes estaban a su alrededor que lo ignoraran.

Una amiga de la Bratz Jarocha intervino y no permitió que el influencer español la siguiera molestando, gesto que agradeció la cantante de reguetón en el video que compartió.

“Y que me topé al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar porque quería a huevo hablar conmigo, y mi amiga me tuvo que ayudar. Sigan dejando que viva en México y va a seguir haciéndole esto a las mujeres”, escribió Yeri Mua.

Y remató con: “Ya regréselo a España, porfa. No fue suficiente con las declaraciones de Mar Lucas”. Mientras que Naim Darrechi comentó en un video que él solo intentó ser educado y que ella no lo había olvidado.