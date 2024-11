Aarón Díaz y Francesco Sarcina diversifican el Día de Muertos con su nueva canción ‘Mézclame’

Aaron Díaz y Francesco Sarcina unieron su talento para crear una magnífica pieza musical, que pone en alto la cultura mexicana, pues su temática se centra en el Día de Muertos y el mezcal. En una entrevista exclusiva con Publimetro, ambos revelaron detalles sobre ‘Mézclame’, el nuevo himno de las festividades del 1 y 2 de noviembre.

Francesco Sarcina, nacido en Italia se considera “mexicano de corazón”, tal como él lo mencionó, lleva 20 años conociendo el país donde se encontró con al amor de su vida: “Lo que más me gusta de México es que cada que voy, encuentro cosas nuevas, historias increíbles y diferentes. Es un pueblo grande de corazón”.

Asimismo, Francesco explicó que conoció a Aarón Díaz hace aproximadamente 9 años. Lo que los unió fue su interés por la música. La magia ocurrió cuando el mexicano arribó al estudio de Francesco en Italia vestido de charro y con una botella de mezcal en la mano.

La creación de ‘Mézclame’ surgió con rapidez, debido a la afinidad entre ambos artistas: “La composición fue muy veloz gracias a la sintonía y amistad”.

Francesco Sarcina y Aarón Díaz

Día de Muertos y el Mezcal protagonizan ‘Mézclame’

Respecto a la temática de la canción que tiene como fecha de estreno el 1 de noviembre, Aarón Díaz expresó: “El mezcal es el tema principal de esto, porque tanto Francesco como yo tenemos un amor muy profundo por él y queríamos hacerle un homenaje, un himno al mezcal y también al Día de Muertos”.

“Día de Muertos es todos los días. Todos los días todos tenemos en nuestra mente, alma y corazón a la gente que ya se nos fue (...) Esta es una razón para poner la canción a todo volumen, echarte un mezcalito y brindar por la salud y por la gente que ya se fue”, continuó Aarón. ”Es una sensación hermosa y por eso queríamos ser parte de esta cultura a través de esta canción”.

Por su lado, Sarcina resaltó el trabajo que hay detrás de la elaboración del mezcal, señalando su historia y la cultura detrás de la bebida ancestral; y se expresó sobre el Día de los Fieles Difuntos.

A pesar tratar temas mexicanos, la canción es en inglés, esto con la intención de diversificar las tradiciones que caracterizan nuestro país: “Yo soy Mexicoamericano, mi madre es americana, mi padre es mexicano. Tengo dos culturas. Hablar inglés y español es exactamente lo mismo, lo aprendí al mismo tiempo. También te abre más ventanas, más puertas, el poder hablar en una lengua que hoy en día es el el idioma número uno. Entonces simplemente vas abriendo más posibilidades”.

Video oficial de 'Mézclame'

Aaron Díaz sobre su faceta como cantante

Aunque mayormente es reconocido por su trabajo en producciones como: ‘Teresa’, ‘Santa Diabla’ y ‘Tierra de Reyes’, Aaron Díaz tiene un talento especial para la música: “La gente me conoce normalmente como actor y por interpretar personajes. A través de la música también me puedes conocer, porque me expreso de mi forma”.

“Me gusta expresarme a través del arte de diferentes tipos. Me considero más actor que cualquier otra cosa. Para ser actor tienes que tener un tipo de flexibilidad en muchos aspectos para poder interpretar diferentes tipos de roles. Esa flexibilidad también viene con poder ser ágil con instrumentos”, apuntó.

“No me considero un actor, ni un cantante. Soy un artista que se quiere expresar, simplemente”, concluyó.