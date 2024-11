Andrea Legarreta impone outfits negros con minifaldas en la temporada de otoño-invierno

Andrea Legarreta no suelta las tendencias y los rumores.

Andrea Legarreta tiene un gusto increíble a la hora de vestir, lo ha demostrado en innumerables ocasiones y últimamente se le ha visto usando muchos outfits negros con minifaldas.

Por lo que, tomando en cuenta que estamos en la temporada de otoño-invierno de 2024, se podría decir que son los looks que se deben usar a partir de ahora, aunque solo si no ha llegado el frío a tu región.

Algo particular que tiene el estilo de Andrea Legarreta, es que sabe cómo llevar outfits sexis sin verse vulgar o que no se vean que no van acorde a su edad, ya que recordemos que tiene más de 50 años.

Andrea Legarreta sabe cómo lucir sus hermosas piernas

El primer outfit de Andrea Legarreta consiste en un short negro, que parece una minifalda, con una blusa manga larga con un interesante diseño, una manga es brillante con diseño tipo malla, y el otro es opaco con tela normal.

Lo complementó con unos tacones negros brillantes y un collar plateado sobre el cuello de tortuga.

El segundo look de Andrea Legarreta consistió en un vestido con mangas largas y minifalda, con lentejuelas y plumas. Además, llevaba unos botines por encima de las rodillas. Al ser un outfit llamativo no necesitó de accesorios, solo llevó el cabello suelto como de costumbre.

El tercer outfit negro de Andrea Legarreta consistió en un lindo vestido negro, al que le añadió una chamarra de cuero, collares dorados y unas botas de charol por encima de la rodilla. La conductora le dio un toque a su estilo, pintándose las uñas de color negro.