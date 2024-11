Este es el posible setlist de Green Day para el Corona Capital

Green Day encabezará el lineup de uno de los festivales más populares de México, es decir, el Corona Capital. Con el poco tiempo que falta para el gran día, fanáticos de la agrupación se preparan para recibirlos en la capital del país.

La banda conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Drint y Tré Cool pisará tierra azteca para presentarse el viernes 15 de noviembre en el Corona Capital. Debido a su popularidad, el grupo de punk rock será el encargado de finalizar la noche que compartirá con otros artistas como Toto y Zedd.

¿Cuál será el setlist de Green Day en el Corona Capital?

Una página de fans mexicanos de Green Day publicó en su cuenta de Instagram la lista de canciones que interpretaron en su show en el Estadio de Wembley ubicado en Londres Inglaterra, el cual se llevó a cabo el 29 de junio del año en curso.

The American Dream is Killing Me

Burnout

Having a Blast

Chump

Longview

Welcome to Paradise

Pulling Teeth

Basket Case

She

Sassafras Roots

When I Come Around

Coming Clean

Emenius Sleepus

In The End

F.O.D.

All by Myself

Know Your Enemy

Look Ma, No Brains!

One Eyed Bastard

Dilemma

Minority

Brain Stew

American Idiot

Jesus of Suburbia

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Are We the Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine / She’s a Rebel

Extraordinary Girl / Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

Good Riddance (Time of Your Life)

Aunque se sugiere que estas son las canciones que podrían tocar en México, cabe mencionar que este setlist fue parte de una presentación que la banda tuvo en solitario, por lo que podría recortarse, ya que el tiempo que tienen los artistas en festivales es menor.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Corona Capital?

Además de Green Day, entre los headliners del Corona Capital se encuentran Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Jack White y Empire of the Sun.

Otros artistas que asistirán son Cage the Elephant, Clairo, Magic!, Jorja Smith, Eyedress e Iggy Pop.