Green Day, Olivia Rodrigo y Seventeen se consagran como headliners del Tecate Pal’ Norte 2025

Después de una larga espera, finalmente salió a la luz el cartel oficial del Tecate Pal’ Norte 2025, el que incluye headliners de la talla de Green Day, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Seventeen, Charli XCX, Kings of Leon y Fall Out Boy.

Muchos rumores surgieron alrededor de quiénes serían los artistas invitados al festival que se lleva a cabo anualmente en el Parque Fundidora ubicado en Monterrey, Nuevo León, por lo que se mencionaron varios nombres. Aunque en las predicciones hubo varias bandas y artistas que fallaron, muchos otros fueron acertados, como fue el caso de el grupo de k-pop liderado por S. Coups, o los intérpretes de ‘American Idiot’.

¿Qué artistas se presentarán en el Tecate Pal’ Norte 2025?

El viernes 4 de abril el Parque Fundidora se engalanará con la presencia de Green Day, Massive Attack, Seventeen, The Chainsmokers, Gessafelstein, Caligaris, Eden Muñoz, Mon Laferte, Juanes, Nathy Peluso, The Marías, Saúl Hernández, Little Jesus, Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.

Para el sábado 5 de abril, se presentarán los artistas: Justin Timberlake, Fall Out Boy, Caifanes, The Black Keys, Benson Boone, Alex Lora y el Tri, Capital Cities, Codiciado, Chris MJ, Inspector, Matisse, Sabino, Akilammar, Caloncho, Carlos Sadness, El Malilla, Ghetto Kids, etc.

Será el día domingo 6 de abril que el festival finalizará con los espectáculos de Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Charli XCX, Garbage, Parcels, División Minúscula, Los Auténticos Decadentes, Kidd Keo, MC Davo, Tino el Pingüino, Uzielito Mix y más.

¿Cuándo inicia la venta general?

Aunque las primeras fases de la venta de boletos ya ocurrieron, en los que los fanáticos de la música adquirieron su ticket aún sin conocer el cartel oficial, todavía existe la opción de comprar el pase el día de la venta general.

De esta manera, el día 5 de noviembre los interesados podrán conseguir su entrada al evento a partir de las 14:00 horas en la venta general.