Jaime Camil da una probadita de México en la serie ‘Desde la raíz’

Jaime Camil se conectó vía telefónica con Publimetro para compartir un proyecto que lo llena de orgullo, no solo por ser mexicano, sino porque le rinde tributo a la gente que trabaja en el campo a través de historias y productos que nacen entre adversidades y luchas.

Luego de su paso en la conducción de La Academia, ahora promociona la serie documental Desde la raíz, producida por Gus Sánchez y narrada por Jaime Camil. Así, mientras se daba una pausa en las grabaciones de la serie Acapulco en Puerto Vallarta, relató cómo fue hacer este proyecto tan rico en tradiciones, cultura y testimonios de vida.

Jaime Camil estrena serie que lo lleva a sus raíces (Foto: PERBERNAL)

¿Qué significado tiene este serie para ti?

— Estoy muy emocionado de producir y narrar esta serie, que es una carta de amor para mí. Creo que las plataformas entienden que México tiene muchas historias que contar. Nos concentramos en esta historia, en esta carta de amor y en productos que nos dan la identidad tan clara alrededor del mundo, esos productos que nos dan esta herencia y esta identidad que el mundo no reconoce, como es chile, café, mezcal y maíz.

<i>“Desde la raíz es para sentirnos orgullosos de las personas que trabajan en el campo, porque lo hacen con dedicación y amor. Hablamos de lo positivo de México y esperamos que mucha gente la pueda ver”.</i> — Jaime Camil

¿Qué diferencia tiene con otras series de gastronomía?

— Nosotros decidimos mostrar las historias más de personas que están todos los días trabajando, porque gracias a estas personas nos llegan esos productos a nuestra mesa, aparentemente sin mucho esfuerzo. Muchas veces, compramos estos productos sin pensar en todo lo que hay detrás, vamos a la tienda y simplemente los tomamos de una repisa, pero esta serie invita a reflexionar sobre su origen, sobre la tierra en la que crecen y sobre las manos que los cultivan.

¿Crees que Desde la raíz sea una carta de presentación de México?

— La directora Paulina Gamiz, es una mujer con una visión exquisita y una cinematografía deliciosa. Me encantó poderme asociar con ellos y producir esta serie, porque era algo importante mostrar nuestro México y la belleza que tiene nuestro país. Además, todas las historias buenas y nobles que tenemos que contar como nación.

Haces la narración con un peculiar humor y sin faltar el albur, ¿así fue pensado?

— (Risa) La narración del episodio del chile no tenía el comentario del albur, pero como que fuimos grabando la narración y no pude evitar alburear. Así que le dije a Paulina, tenemos que hacer el comentario de que si eres mexicano y estás viendo este episodio, sabrás de qué hablamos. México es un país resiliente porque ha sobrevivido a un montón de cosas, y hay muchas personas que, a pesar de todas las adversidades, ahí siguen, no dejan de luchar y no dejan de producir.

Jaime Camil estrena serie que lo lleva a sus raíces (Foto: Cortesía.)

Jaime Camil estrena serie que lo lleva a sus raíces (Foto: Cortesía)

¿Qué tanto de adentraste en las historias?

— En esta primera temporada solamente pude narrar, no pude conocer a las personas tal como las va a conocer el público. No tuve el gusto de conocer en persona a los verdaderos protagonistas de la serie y a todos los trabajadores del campo, pero espero que en temporadas futuras, si pueda viajar.

¿Sigue trabajando para y por México?

— Mis raíces mexicanas están intactas a pesar de radicar en Estados Unidos. De repente en los medios de comunicación algunos hacen unas leyendas urbanas y hacen unas historias alrededor de ciertas personas que no podían estar más alejadas de la realidad y, de repente, llegan a ciertas conclusiones que son mentirosas, pero la realidad es que yo estoy muy orgulloso de México y siempre trato de seguir haciendo proyectos en México. Tengo mucho trabajo en Estados Unidos, pero ahora estoy haciendo la serie Acapulco, aquí en Puerto Vallarta.

<i>“Yo a México, como cualquier mexicano, lo llevo en el corazón y la piel”.</i> — Jaime Camil

De qué se trata Desde la raíz

Es una serie que se adentra en la esencia de la cultura mexicana explorando cuatro productos icónicos. Desde los antiguos orígenes del maíz hasta el picante del chile, pasando por la riqueza del café y el misticismo del mezcal, la serie celebra los sabores, aromas e historias que dan forma a la identidad cultural de México. Cada episodio ofrece un viaje inmersivo a través de la historia, tradiciones y el brillante futuro de estos elementos fundamentales.