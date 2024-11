Karime Pindter busca coronarse como ‘crush del año’: ¿Contra quiénes compite?

El éxito actual de Karime Pindter es innegable. Tras su participación en ‘La Casa de los Famosos México’ se adueñó del corazón de los televidentes que la eligieron para coronarse con el segundo lugar del reality. Ahora, sus fanáticos la volvieron tendencia nacional en redes sociales, pues desean que sea nombrada ‘crush del año’ en los Tú Awards.

A pesar de no haberse llevado el reconocimiento de los 4 millones de pesos de LCDLFM, Karime Pindter se convirtió en una de las celebridades más queridas de México tras mostrarse en dicho reality. Su personalidad cautivó a la audiencia de tal manera, que se volvió protagonista de varios eventos, así como proyectos en la industria del entretenimiento.

Su segundo lugar en La Casa más famosa de México, le valió aumentar a gran escala su número de seguidores en redes sociales y colarse seguido entre las tendencias nacionales. Además, su ship con Gala Montes ha dado mucho de qué hablar, pues aunque mencionaron que no quieren dañar su amistad, no destacan la posibilidad de un futuro romance.

Karime Pindter compite por ser nombrada ‘crush del año’

La Matrioshka es una de las nominadas para llevarse el título de ‘crush del año’ de los Tú Awards. De esta manera, sus fanáticos pusieron manos a la obra y explicaron las razones por las que Karime debería llevarse el premio, convirtiéndola en tendencia nacional una vez más.

Es así como en X se pueden leer comentarios como: “No solo su físico enamora, su personalidad también”, “Mereces todo porque era una reina, a donde sea que vayas te amaremos”, “Voten por esta preciosa, reina, diosa, porque a quién no le gusta este mujerón” y “¿Quién en su sano juicio no se enamoraría de ti?”

Karime compite la corona de ‘crush del año’ con otras personalidades de internet, como Nicolás Haza, Dome Lipa, Aarón Mercury y Denisse Guzmán. El 21 de noviembre será el día en el que se hagan públicos los resultados de las votaciones.