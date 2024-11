Paola Suárez expone falta de profesionalismo de Gala Montes al irse de un evento con los fans

Este fin de semana, Paola Suárez expuso a través de sus historias de Instagram la falta de profesionalismo que tuvo Gala Montes durante un evento con los fans que había preparado su agencia.

En dicho evento, además de la influencer y la actriz, también estaba presente Briggitte Bozzo, quien aprovechó para aclarar lo que dijo Evelyn Hernández sobre su actitud en los premios Elliot 2024.

No obstante, después de que se presentaran en el antro, las tres debían tomarse fotos con los fans, quienes no quisieron formarse y además querían entrar sin orden, por lo que Gala Montes decidió que, para salvaguardar su seguridad, era mejor irse.

Paola Suárez afirmó que contaban con buena seguridad, por lo que Gala Montes no corría peligro

“Estamos tratando de tranquilizar a la gente, aquí con las fotos. Solamente nos quedamos Briggitte, mi comadre La Diabla y se acaba de ir Gala. Porque Gala no aguantó el estrés. Llevamos 4 fotos y no aguantó el estrés. Entonces ¿Qué pasó ahí?”, expresó Paola Suárez a través de sus insta-stories.

Asimismo, comentó que, si Gala Montes no sabía cómo lidiar con las personas en un antro, lo mejor sería que no aceptara presentarse en esos lugares: “Si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan. No vengan ni a cantar”.

La actriz no le ha respondido a Paola Suárez, al menos no directamente, pero se ha ido en contra de Briggitte Bozzo una vez más, reposteando post en X (Twitter) en el que hablan mal de su excompañera de team mar, pese a que la venezolana en ningún momento habló de ella.

Los fans de Gala Montes han salido en su defensa y han excusado a su ídola, por lo que se han empeñado en atacar a la Perdida en sus redes sociales, al igual que a Briggitte Bozzo.