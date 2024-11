¡Yeri Mua acusó a Paola Suárez y a Karina Torres de ladronas!

Paola Suárez y Karina Torres compartieron en un live el mal trago que pasaron tras irse de una fiesta, pues los papás de Yeri Mua las acusaron de haberse robado un bolso.

Las Perdidas relataron que decidieron irse a medianoche de la fiesta que organizó Joel Echeverría, dueño de la agencia FZ Management, para sus talentos, y a la que acababa de llegar la Bratz Jarocha, aunque sus padres tenían rato ahí.

Entonces, antes de subirse a su Uber, el papá de Yeri Mua llegó corriendo a preguntarle a Paola Suárez y a Karina Torres si se habían llevado una bolsa negra. Las influencers dejaron en claro en todo momento que el hombre fue amable, pero eso no evitó que las hiciera sentir raras.

Paola Suárez y Karina Torres comparten el audio de Yeri Mua preguntándoles por la bolsa

Paola Suárez y Karina Torres admitieron que antes sí robaban, pero eso lo dejaron en el pasado, sobre todo porque ahora son influencers y no tienen necesidad de hacerlo, además de que nunca le pagarían a Joel Echeverría de esa manera.

De acuerdo a lo que contaron, el papá de Yeri Mua miró hasta dentro del coche, para comprobar que no se llevaban el bolso, entonces, ellas procedieron a escribirle a Wendy Guevara y las demás para notificarles lo que había pasado.

Entonces, Karina Torres compartió el audio que le envió la cantante de reguetón preguntándole por la bolsa. Tanto ella, como Paola Suárez, admitieron sentirse muy incómodas con esa situación.

Por fortuna, la bolsa negra apareció y todo quedó como una anécdota, pero se preguntaron qué habría pasado si no aparecía, no obstante, entienden que en las fiestas pueden haber confusiones y alguna persona se puede llevar algo que no es suyo por equivocación.