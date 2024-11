¿Por qué no regresó Daniel Bisogno Ventaneando el lunes 4 de noviembre?

¿Por qué no regresó Daniel Bisogno a Ventaneando?

Daniel Bisogno no regresó a Ventaneando. El pasado viernes 1 de noviembre el programa de espectáculos comandado por Pati Chapoy dio a conocer que el presentador se reincorporaría al programa este lunes 4 de noviembre.

Tras haber estado más de dos meses ausentes del programa de TV Azteca, Daniel informó de viva voz que estaría este lunes de regreso junto a sus compañeros: “Estamos de regreso, así que el próximo lunes en Ventaneando su ‘muñeco’ Daniel Bisogno estará con ustedes” dijo en un mensaje de voz que fue presentado en la transmisión.

Sin embargo el también actor no estuvo presente al inicio del programa.

¿Por qué no estuvo Daniel Bisogno en el programa?

En el programa de este lunes estuvieron presentes Pati Chapoy, Pedro Rosa, Linet Puente y Rosario Murrieta, quienes no hicieron ningún pronunciamiento acerca del regreso de Daniel.

Sin embargo más adelante la titular del programa explicó que Daniel tuvo que hacerse exámenes debido a que había presentado una crisis.

La periodista explicó que Bisogno seguirá cuidándose y volverá al programa cuando sea posible: “Tiene que cuidarse para regresar cuando sea posible, que esté perfectamente bien sin atravesar ninguna crisis”, explicó casi al final del programa.

Pedro Sola agregó que lo que tuvo Daniel no había sido cosa menor al no sentirse bien y le pidieron a su compañero que no se desespere.

¿Cuando regresará Daniel Bisogno a Ventaneando?

Luego de que el conductor apodado El Muñe anunciara que volvería al programa esta semana, el comentarista de espectáculos Álex Kaffie dijo en su canal de youtube que Daniel estaría los días lunes y jueves en el programa de espectáculos.

Cabe mencionar que antes de que Pati Chapoy anunciara que Daniel volvería al programa, Kaffie adelantó en una transmisión en vivo que el conductor había recibido luz verde para volver a sus actividades laborales.