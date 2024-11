“Veo y siento su espíritu”: Camila Sodi reaparece para hablar de la salud de Ernestina, tras 18 días en terapia intensiva

Ernestina Sodi libra una batalla intensa por su vida, internada en terapia intensiva desde hace 18 días. La mamá de Camila Sodi y hermana de Thalía sufrió dos infartos a mediados de octubre, que le provocaron la ruptura de la vena aorta.

Han sido más de dos semanas de mucha espera, paciencia e incertidumbre para la familia Sodi, que para esta ocasión se unió en el centro clínico donde está internada Ernestina, para estar presente ante cualquier necesidad.

Se han mantenido en silencio y lo poco que han comunicado han sido pedidos para donaciones de sangre, a través de sus redes sociales.

Camila Sodi publica un desgarrador mensaje

Después de 18 días, Camila Sodi se desahogó por medio de su cuenta de Instagram, con un conmovedor mensaje en el que, de cierta forma, actualiza un poco sobre el estado de salud de Ernestina Sodi.

El cuadro es desalentador, pero todavía hay esperanzas, según lo que dice la misma Camila, en su posteo de redes sociales.

“Mi madre sigue en terapia intensiva. Hoy son 18 días”, inicia su mensaje de este 4 de noviembre del 2024.

“Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor. Del suyo y del mío. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida, aún en este momento tan duro”, continuó Camila Sodi en la publicación.

“Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo. Yo solo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, expresó la actriz y modelo.