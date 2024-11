“Me siento poco merecedora”, Ángela Aguilar reacciona tras ser nombrada Mujer del Año

Sin importar la polémica que enfrenta, Ángela Aguilar fue nombraba como ‘Mujer del Año 2024′ por la revista Glamour Latinoamérica, por lo cual recientemente la joven artista habló abiertamente del tema, tomando en cuenta que es un reconocimiento significativo dentro de la industria.

En los últimos meses, la hija de Pepe Aguilar ha estado involucrada en fuertes polémicas derivadas de su relación con Christian Nodal; sin embargo, todo parece indicar que esto no ha tenido repercusiones en su vida profesional como parte sus éxitos musicales.

Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reacciona tras ser nombrada ‘Mujer del Año 2024′

El reconocimiento generó un sinfín de reacciones en redes sociales, pero eso no fue todo, ya que la intérprete de “Qué Agonía” se mostró desconcertada al ser considerada, señalando que se sentía poco merecedora.

“No entiendo por qué me han considerado. Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado”, dijo.

Asimismo, ante el significado del título ‘Mujer del Año 2024′, la joven artista habló de todo el proceso que ha atravesado al convertirse en adulta y seguir explorando sobre su energía femenina.

“Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”, comentó.

Ángela Aguilar Instagram: @angela_aguilar (Instagram: @angela_aguilar)

A pesar de mostrarse desconcertada, Ángela Aguilar aseguró que se siente honrada por este reconocimiento tan especial.

“Es muy bonito estar en la misma conversación que tantas mujeres que he admirado. También es importante reconocer que ser una mujer que inspira es esencial, y eso es parte de por qué nos esforzamos por seleccionar a mujeres que nos motivan y que merecen ser reconocidas”, añadió.