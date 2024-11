¿Raúl Araiza será abuelo? Su hija revela planes con su novia

Camila, hija de Raúl Araiza, reveló que le gustaría convertirse en mamá en el futuro a lado de su novia. Por su lado, el conductor de ‘Hoy’ opinó al respecto y aseguró que apoya las decisiones de su primogénita y que también desea ser abuelo.

Raúl Araiza acompañó a su hija en su debut en la actuación. Camila se expresó sobre el papel que interpreta: “Se siente mucha adrenalina. Es emocionante. Interpreto a ‘Roxana’, una mujer que está enamoradísima de su pareja. Sin embargo, pasan distintas circunstancias que moverán todo y te das cuenta de que hay muchas cosas detrás”, comentó a TVNotas.

La hija de Raúl Araiza quiere ser mamá

Asimismo, habló sobre su relación actual: “Se llama Paulina. Estoy muy contenta. Ha sido una amiga increíble”. Y destacó que vive un noviazgo sin complicaciones: “Es una relación estable, sana y en la cual seguimos aprendiendo todos los días”.

El conductor de ‘Hoy’ sentenció que siempre se pronunciará a favor de la felicidad de sus hijas, Camila de 27 años y Roberta de 25: “A ella y a mi otra hija les hemos dicho que queremos que sean felices. No importa cómo, cuándo, con quién y en dónde”.

De la misma manera, se jactó de ser un buen suegro: “Con Camila, me voy a comer con su novia Paulina, que es encantadora, divina. Las dos son muy chistosas. Soy muy buen suegro”.

Camila admitió: “Con el tiempo me encantaría ser mamá” y mencionó querer vivir la experiencia de la maternidad: “Hay muchas opciones. Ahí está in vitro. A mí me encantaría pasar por la experiencia del embarazo. De la manera más natural que se pueda. Estaría increíble”.

“Me encantaría ser abuelo, me gustaría mucho. Las traigo de bajada: ‘Ya, porque luego se enojan de que tengo novia con niños”, concluyó el apodado ‘Negro’.