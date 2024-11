RM de BTS llega a México con su documental: ¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La cuenta oficial de X de BTS liberó el tráiler oficial de ‘Right People, Wrong Place’, documental que retrata la vida del rapero y su ascenso a la fama. México se colocó como uno de los países elegidos para proyectar el filme, por lo que en breve comenzará la venta de boletos.

Kim Namjoon, mejor conocido por su nombre artístico ‘RM’, llegará a la pantalla grande con una producción de su autoría, en la que se revelará como una persona, más que como un artista.

Todo esto sucede tras el éxito de su segundo álbum en solitario, titulado ‘Right Place, Wrong Person’, el cual contiene temas como ‘Heaven’, ‘LOST!’ y ‘Come back to me’, canción que alcanzó 18 millones de visualizaciones en Youtube y 75 millones de reproducciones en Spotify.

A pesar de estar cumpliendo con su servicio militar obligatorio, el idol surcoreano continúa activo en la industria musical y del entretenimiento, demostrando su valía como líder de una de las agrupaciones asiáticas más populares de todos los tiempos.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el documental de RM?

Fue a través de las redes sociales de BTS que se dio a conocer el próximo proyecto de Namjoon: el documental ‘Right People, Wrong Place’, mismo que se narra desde la perspectiva personal del líder de BTS.

Acompañando al tráiler oficial de esta próxima entrega, se encuentra el enlace para el sitio web oficial de RPWP, en el que se anuncia que los boletos para las funciones en México estarán disponibles a partir del 20 de noviembre.

Hasta el momento no se tiene una fecha oficial de estreno para nuestro país, sin embargo, el documental se comenzará a transmitir desde el 5 de diciembre en otros países, por lo que se sugiere que después de esa fecha, no tardará mucho en llegar a territorio azteca.