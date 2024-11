Ángela Aguilar ha atravesado por diversas polémicas a lo largo de su carrera, pero la artista sigue enfocándose en aspectos relacionados a su carrera para evitar cualquier tipo de polémica, por lo cual, recientemente explicó la forma en la que logra enfrentar las críticas en su contra.

La joven cantante se adentró en la industria musical a muy temprana edad como parte de las influencias de su familia; a pesar de los éxitos que ha cosechado, su carrera también ha estado marcada por algunas polémicas relacionadas con su vida personal.

Ángela Aguilar (LAPTOP)

Ángela Aguilar confiesa cómo enfrenta las críticas en su contra

Fue durante una entrevista para la revista Glamour, en donde la intérprete de “Inevitable” habló sobre la forma en la que las críticas y burlas han intervenido en su vida personal como resultado de algunas de sus decisiones, entre ellas su relación con Nodal.

“Si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie. Te mentiría si dijera que no están involucrados en mi vida personal o en mi relación”, explicó.

En este sentido, ante los comentarios por su romance con el cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar aseguró está consciente de que no puede controlar las opiniones de las personas, por lo cual solo puede mantenerse al pendiente de sus acciones.

“A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”, puntualizó.

Ángela Aguilar reacciona tras ser nombrada ‘Mujer del Año 2024′

El reconocimiento generó un sinfín de reacciones en redes sociales, pero eso no fue todo, ya que la intérprete de “Qué Agonía” se mostró desconcertada al ser considerada, señalando que se sentía poco merecedora.

“No entiendo por qué me han considerado. Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado”, dijo.

Ángela Aguilar fue nombrada la mujer del año Mujer del año

Asimismo, ante el significado del título ‘Mujer del Año 2024′, la joven artista habló de todo el proceso que ha atravesado al convertirse en adulta y seguir explorando sobre su energía femenina.

“Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”, comentó.