Erik Rubín comparte foto con Paulina Rubio, ¿retoman su relación o planean regreso de Timbiriche?

Erik Rubín acaba de causar un revuelo en las redes sociales al compartir una imagen con Paulina Rubio, quien fuera su novia cuando estuvieron en Timbiriche y muchos se preguntan si tienen pensado retomar su relación.

No obstante, el par no estaba solo, pues también aparece con ellos Benny Ibarra. “Tres tigres en Miami”, fue lo que escribió el ex de Andrea Legarreta en la publicación que compartió desde su cuenta de Instagram.

El romance entre Erik Rubín y Paulina Rubio fue muy sonado en su momento, sobre todo cuando Alejandra Guzmán se metió con el cantante y presumió de su aventura con la canción, “Hey Güera”, a lo que la Chica Dorada replicó lanzando el tema “Mío”.

¿Erik Rubín está ultimando los detalles para el regreso de Timbiriche?

Si no fuera por la presencia de Benny Ibarra, se podría llegar a pensar que Erik Rubín y Paulina Rubio estarían intentando volver a salir, sin embargo, desde hace mucho tiempo que se ha hablado de un posible reencuentro de Timbiriche.

De hecho, el cantante explicó hace un par de meses que le gustaría que todas las generaciones del grupo participaran en el reencuentro, para que así fuera algo memorable, aunque sabe que sería algo difícil de conseguir.

No obstante, con la imagen que compartió recientemente Erik Rubín junto a Paulina Rubio y Benny Ibarra, todo podría indicar que las negociaciones están viento en popa y es algo que está interesado en lograr.

Confirmando la presencia de la Chica Dorada, solo faltaría confirmar a Thalía, quien también formó parte de su misma generación y desde ahí empezó su rivalidad con su colega.

Todavía queda mucho para asegurar si se dará el esperado gran reencuentro de Timbiriche o de si al menos la formación original volverá a juntarse, pero todo podría ser posible.