Gomita sufre una falta de respeto como mujer, en un bar de Monterrey mientras grababa un video con Adrián Marcelo

Adrián Marcelo se ha vuelto a reunir con uno de sus excompañeros de La Casa de los Famosos México 2. Después de recibir en Monterrey a Agustín Fernández, ahora ha hecho lo mismo con Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita.

Juntos comenzaron a crear contenido creativo para las redes sociales, tal y como ya lo hacen de manera individual, pero en esta ocasión lo hacen juntos como para generar más reproducciones.

La temática de los videos tienen mucho que ver con uno de los dramas de Gomita mientras estaba en La Casa de los Famosos México: el hecho de conseguir pareja.

Durante el reality show de Televisa, Gomita contó en una ocasión que ella no saldría con una persona que gane menos de 500 mil pesos mensuales. Al parecer ese príncipe azul y millonario no ha llegado, ya que sigue soltera. Sin embargo, la influencer está buscando en el sitio equivocado, porque lo que se encontró en los videos que hizo con Adrián Marcelo no tiene la pinta de estar siquiera cerca de lo que ella requiere.

De hecho, en uno de los videos, que les mostramos en este link, uno de los candidatos que estaba buscando en un bar de Monterrey, le dijo una frase con la que claramente le falta el respeto como mujer.