En 2019 Memo Aponte fue señalado con varias denuncias de acoso, mismas que fueron respaldadas a través de fotografías y videos de conversaciones entre el influencer y algunas jóvenes. Luego de varios años de permanecer en silencio, Aponte retomó el tema a través de su canal de YouTube, y ante la polémica que enfrenta sus declaraciones volvieron a resurgir.

Memo Aponte publicó un video que tituló ‘El día que perdí mi carrera en Disney’, en el cual detalló los momentos difíciles que vivió mientras era el centro de atención por haber sido acusado de acoso sexual, hasta el punto de pensar en atentar contra su vida.

Reviven confesión de Memo Aponte luego de recibir denuncias por acoso

El actor de doblaje volvió a reafirmar su inocencia a lo largo del video; sin embargo, comentó que hubo un momento en donde todos sus amigos y familiares comenzaron a dudar de su palabra, lo cual trajo como resultado una depresión que lo hizo replantearse su vida.

“Fue el peor momento que he vivido en mi vida. Perdí todo. La familia comenzó a dudar de mí. Hubo muchísimas amenazas de muerte y cosas horribles y hoy lo puedo decir sin romperme en mil pedazos, me cuestioné mucho si realmente quería seguir viviendo, si realmente valía la pena seguir, ya no tenía ganas de vivir”, dijo el creador de contenido.

Asimismo, Memo Aponte señaló que la situación empeoró cuando cancelaron varios de los proyectos en los que se encontraba involucrado, así como también por los problemas que tenía al rentar una propiedad y por haber truncado su carrera profesional, puesto que fue expulsado de la Ibero.

“Lo que más amaba en mi vida era mi trabajo y lo que más me hacía feliz ya no estaba. El respeto de la gente, lo que creían de mi, todo eso se desmoronó de un día para otro, al final yo sentía que todo el mundo me odiaba”, señaló Aponte.