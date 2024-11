Adrián Marcelo no ha dejado de generar polémica, especialmente después de su salida del famoso reality show de Televisa, mismo que volvió a retomar para hablar de su experiencia al enfrentar todas las críticas por su participación; sin embargo, algo que llamó la atención fue cuando se refirió a Andrea Legarreta y la forma en la que frenó los comentarios de la presentadora de televisión.

El famoso creador de contenido mexicano se convirtió en uno de los participantes más polémicos del reality show, ya que fue señalado por sus comentarios contra algunos de sus compañeros, dejando como resultado que el público y algunas celebridades se pusieran en su contra, entre ellas la conductora de ‘Hoy’.

Adrián Marcelo Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Adrián Marcelo asegura que mandó a callar a Andrea Legarreta

Los conductores del programa ‘Hoy’ fueron de los principales comunicadores en criticar la participación del youtuber mexicano, por lo cual recientemente Adrián Marcelo ofreció una entrevista para un podcast, en donde habló sobre la negociación que tuvo con Televisa.

“Tema contractual también, yo salgo un 4 de septiembre, podía hacerlo (hablar de LCDLFM), pero podía meter temas contractuales, lo que queríamos era enfriar las cosas primero con Televisa, o sea luego luego, también muy asesorados por mis abogados y al final agradezco también a todos, porque Televisa se porta increíble. Me pagan lo trabajado y aparte lo no trabajado, me pagan también las semanas que no estuve como habíamos quedado”, comentó.

Además de la negociación que entabló a través de sus abogados sobre la ganancia que percibiría, Adrián Marcelo asegura que habría mandado una advertencia para detener todos los comentarios mediáticos, mencionando a Andrea Legarreta como una de las principales que fue silenciada.

“Yo les decía a través de mis abogados bájenle a su pedo y por eso mandan una carta donde no pueden hablar de mí, porque Andrea Legarreta seguía refiriéndose a mí con esa ignorancia. Entonces bajan la señal y prácticamente como si yo no hubiera estado en el reality y eso es lo que más me halaga porque empiezan a jugar a cosas bien extrañas”, confesó.

Adrián Marcelo habla de LCDLFM (Foto: Captura de pantalla Hermanos de Leche)

Cabe destacar que hasta el momento, Andrea Legarreta no ha reaccionado a las declaraciones de Adrián Marcelo, por lo cual algunos usuarios siguen al pendiente de cualquier comentario que pueda surgir.